Oroscopo di oggi giovedì 22 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 22 maggio, le stelle ci riservano una giornata ricca di emozioni e opportunità per tutti i segni zodiacali. La Luna in Pesci gioca un ruolo cruciale, influenzando le nostre decisioni e il nostro stato d'animo. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno avrà la possibilità di esplorare nuove prospettive, affrontare sfide e cogliere occasioni in ambito lavorativo e personale. Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle e come sfruttare al meglio le energie cosmiche di oggi.

Oroscopo ariete oggi giovedì 22 maggio

Emozioni a pioggia in questo periodo, ma per noi è normale amministrazione. La novità, piuttosto, è che ora ci sentiamo completamente liberi di esprimerle. Sperimentare l’apertura del cuore è un’esperienza piuttosto forte: ci accorgiamo così di quali sono le cose importanti. Pratichiamo una ginnastica dolce in vista dell’estate.

Oroscopo toro oggi giovedì 22 maggio

Il sestile della Luna in Pesci con Mercurio nel nostro cielo ci spinge a inseguire quella promozione professionale che meritiamo. È ora di osare e fare qualcosa in più. Non diamo spago a un desiderio d’evasione, se non sappiamo dove può portarci, né quanto può costarci. Soltanto la naturalezza consente il pieno abbandono.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 22 maggio

Ritmo molto frenetico, con la quadratura lunare a Giove. Fatichiamo nel trovare il giusto equilibrio fra doveri e bisogno di riposo, soddisfatto solo in serata. Se per lavoro o piacere ci troviamo a occuparci di finanza e investimenti, sarebbe bene agire con più cautela. Essere utili agli altri ci fa sempre sentire meglio con noi stessi.

Oroscopo cancro oggi giovedì 22 maggio

Se affrontiamo gli ostacoli con calma e lucidità, possiamo uscirne vincenti. La Luna in trigono ci offre occhi nuovi, per una migliore presa di coscienza. Sbrighiamo in fretta le faccende e spendiamo il tempo libero in attività rilassanti, portatrici di benessere. Possibili spostamenti per motivi professionali o amorosi.

Oroscopo leone oggi giovedì 22 maggio

Proposte di lavoro in arrivo, ma è bene accertarci che non siano promesse inconsistenti o evanescenti ma solide e veritiere. Affetti e famiglia reclamano attenzioni. Se avvertiamo una certa frustrazione continua, forse è il caso di modificare gli atteggiamenti troppo rigidi. Rivediamo la dieta, reimpostiamo l’attività fisica.

Oroscopo vergine oggi giovedì 22 maggio

Meglio non concentrarci su una sola grande idea: il periodo richiede una buona dose di elasticità e un’ampia gamma di obiettivi alla nostra portata. La paura si rivela un ostacolo per il raggiungimento di un traguardo. Non ascoltiamo la voce del dubbio. Con coraggio, diamo un taglio alle spese superflue una volta per tutte.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 22 maggio

L’ostinazione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l’ordine e il caos ci sono molte sfumature, tante diverse possibilità. Qualcuno tra i colleghi più influenti riesce ad accettarci per quello che siamo: esseri unici e speciali. Pratichiamo sport, moto e facciamo lunghe camminate immersi nella natura per tornare in forma.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 22 maggio

La Luna in Pesci ci immerge felicemente nel nostro elemento, l’Acqua. Cavalchiamo le onde della vita con lo stile disinvolto e sicuro dei surfisti provetti. Intralci burocratici? Mettiamo a profitto il senso pratico per superarli brillantemente. Amori segreti da custodire. Adoperiamo pazienza e carezze con noi stessi.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 22 maggio

La quadratura della Luna dà un’impronta maldestra fino a sera, riportando alla luce vecchi conflitti familiari che credevamo ormai risolti. La nostra corazza, per fortuna, fa acqua dappertutto, lasciando fuoriuscire la parte più dolce di noi. Una breve avventura, inattesa, potrebbe incuriosirci e darci grandi soddisfazioni.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 22 maggio

Naturale svegliarci di buonumore con la Luna in sestile. Arriviamo in ufficio con la giusta attitudine per portare a compimento un progetto che ci sta molto a cuore. Piccoli momenti di malinconia, da allontanare puntando su un rimedio davvero infallibile, l’ottimismo. Le energie spese per gli altri ci ripagano con gli interessi.

Oroscopo acquario oggi giovedì 22 maggio

Una giornata particolarmente importante per decidere su alcuni aggiustamenti da fare. Apriamo mente e cuore agli aspetti più spirituali della vita. Concediamoci un tuffo negli abissi interiori: vi si celano meraviglie invisibili agli occhi che il cuore coglie. Riguardiamoci per evitare pericolosi sbalzi di temperatura improvvisi.

Oroscopo pesci oggi giovedì 22 maggio

Interessanti prospettive lavorative, frutto della congiunzione della Luna a Saturno, ci portano a centrare l’obiettivo di bilancio prefissato. Nelle relazioni sociali non siamo troppo selettivi. Diamo agli altri l’opportunità di farsi conoscere meglio. Rilassiamoci con una pedicure, un massaggio plantare ci darà grande sollievo°.