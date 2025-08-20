Oroscopo di oggi giovedì 21 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 21 agosto, le stelle ci offrono un quadro astrologico ricco di energia e opportunità per tutti i segni zodiacali. La Luna in Leone si fa sentire, portando entusiasmo e vitalità, mentre Mercurio favorisce i rapporti sociali e le comunicazioni. Ogni segno ha il suo percorso da seguire: dall'Ariete che trova forza nelle relazioni, al Toro che deve evitare le trappole del successo facile, fino ai Pesci che sperimentano una nuova armonia. Scopri cosa ti riservano le stelle oggi e come sfruttare al meglio le influenze astrali.

Oroscopo ariete oggi giovedì 21 agosto

La Luna in Leone scende in campo, per darci manforte nelle delicate dinamiche di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità, tipici dell’elemento Fuoco. Ottimale oggi per divertirci, rinsaldare la relazione, rappacificarci con soci e colleghi dopo una accesa discussione. L’autostima è una garanzia per conquistare la vetta.

Oroscopo toro oggi giovedì 21 agosto

Procediamo con passo sicuro e senza fretta alcuna. Il terreno è piuttosto insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno. Nei rapporti con gli altri evitiamo le ambiguità.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 21 agosto

Soli per vocazione. Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche lungo tutto il nostro cammino. Siamo in vena di generosità, e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere? Nuovi contatti offrono ottime opportunità di cambiamento.

Oroscopo cancro oggi giovedì 21 agosto

Studiamo un piano per assolvere le incombenze pratiche. Se ci muoviamo decisi, riusciamo a superare facilmente le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Teniamo gli occhi aperti, guardando con disincanto la realtà, per trovare risposte in ciò che ci circonda. Acquisti raffinati con oggetti di buona qualità.

Oroscopo leone oggi giovedì 21 agosto

Tante stelle a favore che sostengono la Luna, le quali ci forniscono grande determinazione, intuito e capacità di gestire eventuali diatribe e ostinazioni familiari. Mantenendoci centrati, riusciamo ad avanzare con passo sicuro. In società, fra gli amici, ci facciamo notare. Fase lunare calante, sfoltiamo la chioma leonina.

Oroscopo vergine oggi giovedì 21 agosto

La buona sorte e la vitalità non ci mancano affatto e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli al meglio con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Risolviamo una questione delicata o un imprevisto nell’ambiente di lavoro, con efficienza e senso pratico. Rilassiamoci coltivando le nostre forti passioni.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 21 agosto

È un giovedì tutto da vivere, grazie al sestile della Luna con Marte. Un’energia solare ci rende più dinamici, attivi, seducenti e accattivanti che mai. In gruppo ritroviamo facilmente il buonumore, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino e risaliamo la china a grandi passi. Sensazione di pace e benessere in abbondanza.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 21 agosto

Possiamo lamentarci con la Luna, se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai alla fine è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dell’umore: non è salutare continuare a rimuginare. Curiamo la dieta privilegiando i cereali integrali.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 21 agosto

I trigoni della Luna e di Mercurio sono un toccasana per i rapporti sociali. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico ritrovato. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da raggiungere nel breve periodo, tenendo presente la realtà e l’investimento fisico richiesto. Voglia di teatro, arte, feste e attività sportiva.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 21 agosto

Restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d’azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel profondo del nostro cuore. Concentriamo le forze su nuove strategie e intuizioni.

Oroscopo acquario oggi giovedì 21 agosto

Stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore perdiamo la bussola, ma per volare, dimentichiamo a terra il pesante bagaglio del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo? Facciamo valere le nostre ragioni. Passiamo più tempo fuori. La luce naturale ci ricarica e ci dà forza.

Oroscopo pesci oggi giovedì 21 agosto

Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che siamo in pace. C’è solo Urano fuori posto, ma in questo vivere nella contraddizione, sperimentiamo un’armonia mai provata in precedenza. Nuovi piani comunicativi piacevoli e particolarmente fruttuosi.