Oroscopo di oggi giovedì 20 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, giovedì 20 marzo, offre uno sguardo dettagliato sulle previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. L'atmosfera generale promette momenti di gioia e opportunità, ma invita anche alla cautela in ambito finanziario e professionale. Dalla Luna in Sagittario che porta entusiasmo all'influenza di Plutone che guida la lucidità, ogni segno ha il suo percorso unico da seguire. Scopri cosa riservano gli astri per te in amore, lavoro e benessere.

Oroscopo ariete oggi giovedì 20 marzo

Che bella atmosfera! Abbiamo a disposizione molto tempo da dedicare a ciò che ci piace, l’amore anzitutto. La Luna in Sagittario promette allegria e un certo entusiasmo. Cautela nel maneggiare soldi, in un momento di euforia potremmo ritrovarci con un conto salatissimo. Una serata piacevolissima è il minimo a cui aspirare.

Oroscopo toro oggi giovedì 20 marzo

Se siamo fra coloro che lavorano a testa bassa, incuranti dell’atmosfera chiassosa che c’è tutt’intorno, proviamo a isolarci e a concentrarci sui nostri impegni più urgenti. Ciò che facciamo serve a noi, al nostro futuro: è finito il tempo in cui dovevamo dimostrare qualcosa. Fare i conti con i nostri limiti è un atto encomiabile.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 20 marzo

Il semaforo è rosso, con l’opposizione lunare. Tuttavia un calo dell’umore non compromette il nostro rendimento sul fronte professionale. Imprevisti in arrivo, ma alla fine le opportunità saranno decisamente maggiori e ne usciremo vincitori. Concentriamoci su di esse. Non rinunciamo allo sport, serve a scaricarci e fortificarci.

Oroscopo cancro oggi giovedì 20 marzo

Una situazione che dopo un lungo periodo di stasi si sblocca riesce a riportare la serenità. Ne approfitta subito il cuore, che si rilassa e torna a intessere sogni bellissimi. Con chi amiamo assicuriamo la giusta presenza ai figli, ma cerchiamo anche di tener viva... la coppia. Negli acquisti, teniamo sempre a mente il buonsenso.

Oroscopo leone oggi giovedì 20 marzo

La razionalità è un punto fermo, quest’oggi, tanto che ogni diffidenza infondata sparisce e riusciamo finalmente a guardare dritto davanti a noi. La resistenza ai cambiamenti non è segno di sfiducia o di paura, ma solo bisogno di tempo per adattarci alle novità. Abbiamo un’immagine splendente, un sorriso che incanta.

Oroscopo vergine oggi giovedì 20 marzo

La Luna in Sagittario abbassa i giri del nostro motore, lasciandoci al minimo. Ci sono le amicizie, per fortuna, a farci recuperare vitalità di cui abbiamo bisogno. Delle critiche non preoccupiamoci salvo che non siano costruttive, indizi che qualcosa ci sta sfuggendo. Un bagno caldo rinforza e aiuta a scaricare lo stress.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 20 marzo

Sebbene la soddisfazione non sia al massimo, non sappiamo cosa ci manchi davvero in questo momento. Gli appoggi fra gli astri sono potenti e a nostra disposizione. Le cose cambiano rapidamente, forse è questo a metterci leggermente in crisi. Non agiamo d’impulso. Forma fisica accettabile, che non dà preoccupazioni.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 20 marzo

Con tutte le incombenze che ci attendono, occorre un’iniezione di fiducia: a garantircela potrebbe essere la persona amata, oggi assai generosa nei nostri confronti. Se abbiamo un lavoro da consegnare o una scadenza da rispettare, un ultimo sforzo e chiudiamo in bellezza. Nella nostra faretra, creatività e capacità critica.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 20 marzo

La lucidità oggi è davvero appuntita come una freccia e mira dritta al bersaglio. Grazie all’intervento di Plutone e del Sole, faremo centro. Approfittiamo della giornata per uscire, incontrare gente, stare all’aria aperta in mezzo alla natura. Uno stile di vita regolare giova alla nostra pelle e alla salute in generale.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 20 marzo

Per tutto il giorno si susseguiranno alti e bassi, notizie buone e meno buone. L’importante è che il saldo, alla fine, sia quantomeno in pareggio. Interessanti i guadagni per chi lavora in società, magari a stretto contatto con il turismo e l’ospitalità. Quando indossiamo abiti di pregio, abbiamone più cura per mantenerli al meglio.

Oroscopo acquario oggi giovedì 20 marzo

Grazie alla disponibilità del cielo, in particolare del sestile scambiato fra la Luna e Plutone, le insidie si trasformano in giochi da bambini. Se mettiamo sulla bilancia errori fatti e sgarbi subiti, possiamo dire di avere la coscienza più che a posto. Allo specchio ci apprezziamo, siamo come vorremmo e ci sentiamo soddisfatti.

Oroscopo pesci oggi giovedì 20 marzo

La nostra relazione oggi sembra cristallizzata, sospesa dentro un tempo dove ogni frase e ogni gesto suonano come già sentiti troppe volte. Siamo pieni di progetti, anche per il fine settimana. Nessuno sembra prenderci sul serio, ma non demordiamo, andiamo avanti con caparbietà. La nostalgia del passato va allontanata subito.