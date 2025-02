Oroscopo di oggi giovedì 20 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Il 20 febbraio si apre con una serie di influenze astrali che promettono di rendere la giornata interessante per tutti i segni zodiacali. L'atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere invita gli Ariete a festeggiare l'amore, mentre i Toro possono contare sul sostegno di famiglia e amici per superare le ansie. I Gemelli sono chiamati a uscire dalla monotonia, e i Cancro trovano l'ispirazione per nuovi progetti. Ogni segno, dal Leone ai Pesci, avrà la possibilità di vivere una giornata ricca di emozioni e intuizioni.

Oroscopo ariete oggi giovedì 20 febbraio

Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, festeggiamo oggi. Tra le coccole faremo progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido... conto in banca. Ritmo stabile e dinamico. Riassestamento rapido dell’equilibrio.

Oroscopo toro oggi giovedì 20 febbraio

La Luna non ci è amica, ma potremo serenamente passarci sopra senza troppe remore: famiglia, amici e Cupido fanno corona intorno a noi, placando le nostre ansie. Una buona notizia. Chi amiamo è in vena di abbracci, perché non ricambiare? Allentiamo il controllo! Esercizi di allungamento e poi un bel massaggio esotico.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 20 febbraio

Il limbo dell’incertezza non è la nostra zona di comfort e questa giornata tentennante ci crea disagio. Proviamo a concederci il piacere del dubbio. Tentazioni e perplessità. Cambiamo quello che va cambiato e usciamo dal tunnel della monotonia. Visitare una mostra d’arte che ci interessa può darci una bella scossa.

Oroscopo cancro oggi giovedì 20 febbraio

Avremo l’ispirazione e le energie giuste per avviare dei progetti a cui teniamo molto. Meno sicuri delle nostre opinioni, raccoglieremo ogni apporto dal confronto con gli altri. Momenti di fluida emotività. Condivideremo esperienze e sensazioni con le persone che abbiamo accanto. Lo stress incalza, ma le risorse tengono duro.

Oroscopo leone oggi giovedì 20 febbraio

A suscitare incomprensioni, rimescolando i nostri desideri e le nostre idee, ci infila lo zampino la Luna. Dal pomeriggio in arrivo segnali di distensione. Per non incorrere in critiche, riformuliamo i programmi mettendo in discussione una nostra creazione. Fase oscillante, tra sprazzi di vitalità alternati a stanchezza.

Oroscopo vergine oggi giovedì 20 febbraio

Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, in mattinata è garantito dalla Luna in Scorpione. Effusioni vulcaniche. Avanziamo serenamente delle richieste lavorative, contando sull’appoggio e la complicità di chi ci stima e conosce il nostro valore. Agiamo con i nostri tempi e le nostre regole.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 20 febbraio

Giovedì tranquillo che favorisce una quotidianità ben organizzata nella quale profondere le nostre energie. Saremo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Liberi o no, l’avventura ci tenta e senza complicazioni di troppo, potremo vivere incontri inconsueti. Attivi ma rilassati, avremo tempo per i nostri interessi.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 20 febbraio

Nettuno scorta la nostra Luna in territori affascinanti e inesplorati. Se ce ne sentiamo attratti in modo particolare, consultiamo i tarocchi o la sfera di cristallo. Intuitivi lo siamo per natura, ma le nostre antenne superano le aspettative: risolveremo questioni complicate. Sogni densi di stimoli, i ricordi si rivelano illuminanti.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 20 febbraio

Assopita alle nostre spalle, per tutta la mattina la Luna non prende e non dà, lasciandoci completamente immersi nelle nostre fantasie. Il risveglio arriva pomeridiano. Le necessità della vita quotidiana e i problemi a cui far fronte beneficiano dell’ascolto interiore. Un po’ sottotono la passione, vivo lo slancio del cuore.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 20 febbraio

L’arte sottile della seduzione oggi la utilizziamo nella professione. Il carisma ci aiuta, regalandoci il favore dei superiori e il consenso dei colleghi. Una bella miscela di forza d’animo, sangue freddo e sensibilità. Intuizioni creative a cui dare corpo e seguito. Un piccolo guadagno inatteso: leviamoci uno sfizio.

Oroscopo acquario oggi giovedì 20 febbraio

Adagio con noia appena alzati. Con il passaggio delle ore scintille di interesse accenderanno il nostro sguardo e la vitalità riprenderà il suo corso. Il conflitto tra emozioni e ideali è solo apparente. Con un’autoanalisi approfondita, scopriremo che convergono. Metodici e concreti, il buonsenso prevale sull’astrattezza.

Oroscopo pesci oggi giovedì 20 febbraio

Un bel toccasana per l’anima sarà il guardarci dentro con dolcezza, al riparo da scossoni, a caccia di verità che ora possiamo ben sostenere. Clima ideale, se ci occupiamo d’arte e siamo alla ricerca di ispirazioni creative. Arriveranno dal profondo. Possibili vincite modeste al lotto o al superenalotto per chi di noi tenta la fortuna.