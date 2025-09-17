Oroscopo di oggi giovedì 18 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Il 18 settembre si presenta come una giornata ricca di sfide e opportunità per tutti i segni zodiacali. La Luna in Leone influenzerà le nostre emozioni e decisioni, rendendoci più determinati ma anche più suscettibili alle tensioni. È il momento di usare la logica per navigare attraverso le difficoltà e di evitare polemiche inutili nei rapporti interpersonali. Ogni segno avrà il suo percorso unico da seguire, con consigli su come affrontare le questioni di amore, lavoro e benessere. Prepariamoci a sfruttare al meglio le energie astrali di oggi.

Oroscopo ariete oggi giovedì 18 settembre

La Luna in Leone ci rende perfettamente efficienti nella messa a punto di un’imminente nuova impresa nella quale imbarcarci. Il nostro volto s’illumina pensando al domani. Cerchiamo di non perdere il controllo delle emozioni: appelliamoci alla logica per uscirne vincenti. Nei rapporti con gli altri, evitiamo futili polemiche.

Oroscopo toro oggi giovedì 18 settembre

Con la Luna in quadratura, sarebbe preferibile accettare il mondo com’è, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse. L’immobilismo è strategia. Grazie al senso pratico, sappiamo fronteggiare abilmente un piccolo imprevisto, ottenendo l’ammirazione unanime dei colleghi. Primi malanni di stagione da non trascurare.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 18 settembre

La Luna in Leone ci omaggia di forza di volontà in quantità industriale, utile per affrontare progetti impegnativi che si rivelano in un secondo momento piuttosto proficui. Osserviamo la realtà con occhi disincantati. Possiamo trovare le risposte ai problemi, in ciò che ci circonda. Autostima in crescita per un obiettivo raggiunto.

Oroscopo cancro oggi giovedì 18 settembre

Possediamo buonsenso e intelligenza in abbondanza. Gli ostacoli, seppur duri, si possono affrontare con la giusta decisione e con il sorriso stampato in volto. Se in famiglia siamo alle prese con scontri generazionali, mettiamoci nei panni altrui, entriamo in empatia. Assecondiamo la voglia di vivere con la giusta scioltezza.

Oroscopo leone oggi giovedì 18 settembre

Possiamo congratularci con noi stessi per l’avanzamento ottenuto nella carriera. Le nostre capacità hanno messo a tacere le gelosie dei colleghi. Se in gioco c’è il prestigio professionale o la stabilità economica, potrebbe venire meno la consueta calma che ci contraddistingue. Una discussione incresciosa con un familiare.

Oroscopo vergine oggi giovedì 18 settembre

Siamo nella condizione emotiva ideale per uscire, vedere gente. Complice un bicchiere di buon vino, la nostra dialettica farà presa sul pubblico. Si insinua nella nostra testa il tarlo del sospetto, ma le dimostrazioni della persona amata lo mettono prontamente a tacere. Rilassiamoci al massimo coltivando le nostre passioni.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 18 settembre

Con la Luna in sestile e l’ingresso di Mercurio nel segno, siamo più spensierati del solito. Viviamo questo momento con la mente libera da ogni preoccupazione, senza patemi. Se restiamo in attesa di un cambiamento sul lavoro, alcune alleanze potrebbero aprire stimolanti prospettive. Acquisti di buongusto e oggetti di alta qualità.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 18 settembre

La Luna in Leone sembra remarci contro, facendoci perdere mordente e motivazione. Occhio agli affari, agli spostamenti e alle spese impreviste da dover affrontare. L’energia non ci manca, ma scarseggiamo di coerenza. Corriamo a destra e a manca, concludendo ben poco. Curiamo la dieta, privilegiando cereali integrali.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 18 settembre

Studiamo una strategia d’azione: in sinergia con la Luna, in trigono nel nostro cielo, possiamo superare le difficoltà e onorare gli impegni presi in precedenza. È opportuno tirar fuori non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel profondo del nostro cuore. Scelte felicemente azzeccate, ascendente in società.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 18 settembre

Con la giusta compagnia, sappiamo divertirci e investire tempo in interessi culturali, che arricchiscano l’anima e ci facciano stare bene. Un velo d’ansia resta nascosto dietro il nostro sguardo sereno: sono in pochi quelli che riescono a scorgerlo davvero. Concentriamo le forze su nuove e interessanti strategie.

Oroscopo acquario oggi giovedì 18 settembre

L’ambiente domestico è piuttosto insidioso: la Luna opposta dal Leone ci rende particolarmente ansiosi e irascibili, basta un niente per farci dare subito in escandescenze. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il pessimo umore: rimuginare sul passato non è salutare. Stomaco delicato. Trattiamolo con i guanti.

Oroscopo pesci oggi giovedì 18 settembre

Voglia di svago, da soddisfare spendendo il tempo libero nei passatempi preferiti o in qualche attività sportiva che ci appassiona. Il denaro è il nostro cruccio. Nuove conoscenze preziose, rapporti di collaborazione costruttivi. Le relazioni hanno il vento in poppa. La forma psicofisica migliora grazie allo yoga.