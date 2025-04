Oroscopo di oggi giovedì 17 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 17 aprile, l'oroscopo offre uno sguardo approfondito sulle influenze astrologiche che interessano tutti i segni zodiacali. La Luna in Sagittario gioca un ruolo chiave, portando energia e dinamismo, ma anche qualche sfida da affrontare. Scopri come le stelle influenzeranno amore, lavoro e benessere, e quali opportunità si presenteranno nel corso della giornata. Che tu sia Ariete, Toro, Gemelli o altro, preparati a vivere una giornata ricca di emozioni e scoperte.

Oroscopo ariete oggi giovedì 17 aprile

Le ore trascorrono all’insegna della progettazione. Abbiamo una fantasia fervida: è necessario fare una cernita e definire meglio su cosa investire per il futuro. Con la forza che nasce dalla sicurezza in noi stessi, possiamo realizzare un sogno, un desiderio cullato da tempo. Scambi molto piacevoli con vecchi e nuovi amici.

Oroscopo toro oggi giovedì 17 aprile

Pur senza essere spettacolare, questo giovedì avrà il pregio di indurci alla necessaria riflessione. Non temiamo quello che potrebbe emergere. Momento particolarmente costruttivo per gli impegni di ogni giorno, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stallo. Iniziamo un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 17 aprile

Giove, antagonista della Luna in Sagittario, genera un clima caotico nel lavoro. Non offriamo ai nostri interlocutori l’appiglio alle critiche e ai rimproveri. Umore instabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze di rivalità e di incertezze varie. Abbiamo bisogno di respirare aria pulita a pieni polmoni.

Oroscopo cancro oggi giovedì 17 aprile

Giornata produttiva per quanto riguarda la professione. Siamo ambiziosi quanto basta e abbastanza scaltri da non sottovalutare mai la concorrenza. L’intesa con gli altri è scorrevole, perfetta per fare pace con una situazione o una persona che appartiene al passato. Convinciamoci che c’è tempo per raggiungere la meta.

Oroscopo leone oggi giovedì 17 aprile

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole splenderà alto nel cielo. Saremo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela nello sport. Non lasciamoci sfuggire di mano un’occasione d’oro, per inoltrare le richieste che ci stanno più a cuore. Sorridiamo per primi, diffondiamo energia positiva a chi ci circonda.

Oroscopo vergine oggi giovedì 17 aprile

Pene affettive in arrivo. L’immaginazione ci gioca un brutto scherzo, rientriamo alla base e rimettiamo la logica al proprio posto. Una notizia inaspettata potrà confonderci le idee, cerchiamo di non rimuginarci troppo sopra e aspettiamo con fiducia i prossimi sviluppi. No al terzo grado, indispettisce la persona amata.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 17 aprile

La Luna ci regala vitalità e buonumore. Approfittiamone per condurre in porto ciò che abbiamo ancora in sospeso. Novità, sorprese in arrivo. Variamo la dieta. Telefoniamo a un caro amico perso di vista da tempo o escogitiamo un’uscita divertente per trascorrere la serata. Ottima fase per l’avvio di una collaborazione.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 17 aprile

La nostra profondità di giudizio, l’eloquio brillante ed incisivo e la capacità di ascolto verso gli altri sono le doti migliori per decretare il successo in un colloquio di lavoro. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Fuochi d’artificio sul versante dell’amore.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 17 aprile

La Luna nel segno incontra Giove in Gemelli, e l’umore tenderà al nero. Idee strampalate e sentimenti confusi, contrattempi in viaggio e negli affari. Prove insoddisfacenti in famiglia, a cui dedichiamo scarse attenzioni essendo in tutt’altre faccende affaccendati. Le novità sono nell’aria, finalmente sbocciano fiori nuovi.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 17 aprile

Per il conseguimento dei nostri obiettivi, rendiamoci disponibili ad assumere altri oneri: siamo motivati, pronti per la scalata al successo. Le condizioni economiche promettono piuttosto bene, possiamo pianificare degli acquisti anche piuttosto importanti. Non corteggiamo chi si dichiara contrario ai legami, è un rischio.

Oroscopo acquario oggi giovedì 17 aprile

La Luna in Sagittario ci accompagna ancora oggi, alleggerendo con entusiasmi giustificati la quotidianità. Ottimi gli arrivi e le partenze. Nuove conoscenze stimolanti e incontri interessanti con persone straniere. Esperienze insolite e avventurose ci aspettano. In amore teniamoci aperti e disponibili a qualsiasi possibilità.

Oroscopo pesci oggi giovedì 17 aprile

La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’ambiente circostante. Segnali di malcontento dall’amato e dai parenti. Non concentriamoci su questioni di scarsa rilevanza, ci sono situazioni lavorative importanti da risolvere. Un radicale cambio di programma è risolutivo.