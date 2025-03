Oroscopo di oggi giovedì 13 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 13 marzo, la Luna in Vergine gioca un ruolo cruciale nell'influenzare l'andamento della giornata per i diversi segni zodiacali. Questa configurazione astrale porta con sé un mix di energia e lucidità, che aiuta a fare il punto della situazione e a evitare inciampi. Dai rapporti interpersonali alle sfide lavorative, ogni segno riceve impulsi unici che possono essere sfruttati al meglio per affrontare le sfide quotidiane e cogliere nuove opportunità. Scopri come navigare al meglio le influenze astrali di oggi.

Oroscopo ariete oggi giovedì 13 marzo

Quando i piani si scombinano, dobbiamo usare per forza di cose l’improvvisazione, restare sereni ed evitare di andare in fibrillazione. Con calma, tutto si sistema. Nei rapporti con amici e amori è fondamentale mostrarci per come siamo, restando autentici e sinceri. Gettiamoci a capofitto in un’avventura stimolante.

Oroscopo toro oggi giovedì 13 marzo

In un’atmosfera piuttosto movimentata, la Luna in Vergine è la benvenuta, in quanto apporta lucidità ed energie per fare il punto della situazione ed evitare inciampi. Gli impegni arretrati si smaltiscono rapidamente, grazie al metodo adottato e a collaboratori in gamba. Passatempi che prediligono concretezza e manualità.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 13 marzo

Con la disarmonia lunare, potrebbero sorgere delle discrepanze tra il nostro bisogno di riposo e la voglia degli amici di uscire e far festa. Solo grazie alla nostra forza e determinazione, riusciremo a portare a termine una contrattazione particolarmente impegnativa. Volenti o nolenti, ci si prospetta un cambiamento.

Oroscopo cancro oggi giovedì 13 marzo

Un malinteso sembra raffreddare per un istante i nostri sogni, ma la Luna in Vergine interviene subito a placare nervosismo e insofferenza. Un piccolo problema familiare merita tutta la nostra attenzione, prima che diventi fonte di ulteriori preoccupazioni. Un consiglio di un amico si rivelerà particolarmente azzeccato.

Oroscopo leone oggi giovedì 13 marzo

L’impulso costruttivo che spesso ci ha animato oggi sembra sonnecchiare, lasciando libero spazio alla stanchezza mentale. Riposiamo e ricarichiamoci. La sensazione è che corpo e mente siano disconnessi fra loro, perciò non riusciamo a essere sempre centrati. Partiamo da piccole cose, seguiamo con attenzione il filo del discorso.

Oroscopo vergine oggi giovedì 13 marzo

Con la Luna che passa nel nostro cielo e riceve segnali positivi da Marte, abbiamo stimoli e tenacia per reagire nel migliore dei modi a un momento di sconforto. Attendiamo un colpo di fortuna? Creiamo noi le occasioni, affinché i desideri possano realizzarsi. Il segreto di una squadra vincente è la fiducia che riponiamo negli altri.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 13 marzo

Qualche nuvola passeggera in casa e sul lavoro, ma sono ombre modeste che non possono in alcun modo offuscare il nostro sole interiore. Tatto e diplomazia, sempre! L’immaginazione la fa da padrona, tanto che rischiamo di trovarci a vivere in una realtà parallela. Anche senza alcun aiuto, possiamo tenere testa al destino.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 13 marzo

Non perdiamo di vista la concretezza delle nostre azioni. È meglio abbandonare i progetti nebulosi e poco chiari, occupandoci di consolidare ciò che abbiamo. Interessiamoci di più dell’equilibrio finanziario della nostra famiglia, mettendo a frutto la razionalità. L’impegno profuso fino ad ora troverà adeguati riconoscimenti.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 13 marzo

Affrontare la Luna in Vergine può sembrare il classico labirinto in cui si cerca una via d’uscita, ma ci si ritrova sempre al punto di partenza. Se capitasse l’opportunità di chiarire alcune questioni, non sprechiamola. L’orgoglio va messo a tacere in ogni modo possibile. Contrastiamo il malumore con il sonno e il buon cibo.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 13 marzo

Per fortuna abbiamo l’appoggio della Luna in trigono, che è capace di imprimere alle nostre iniziative professionali una spinta inarrestabile. Prendiamo di petto ogni faccenda spinosa, raddrizzandola con fermezza e con il senso pratico che da sempre ci contraddistingue. Viaggi che diventano piacevoli in buona compagnia.

Oroscopo acquario oggi giovedì 13 marzo

Non è il dovere a spaventarci, ormai ci abbiamo fatto il callo. Ciò che ci turba davvero è avere a che fare con chi cambia idea ogni minuto senza darci certezze. Serve saggezza e autocontrollo per ascoltare tutti, accogliere con calma le critiche e non reagire con stizza. Analizziamo i passi falsi e aggiustiamo la rotta.

Oroscopo pesci oggi giovedì 13 marzo

Grande fermento sentimentale, in questo periodo. Possono esserci rotture, cambi della guardia e novità, che si traducono in forti emozioni. Alziamo il livello della relazione esprimendo con estrema sincerità i nostri bisogni e ogni debolezza. Oli essenziali da utilizzare al bisogno per massaggiare l’addome e le spalle.