Oroscopo di oggi giovedì 10 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, 10 aprile, offre uno sguardo dettagliato su come le influenze astrali, in particolare la Luna in Vergine e Urano, possano influenzare le nostre vite quotidiane. Dalla necessità di precisione sul lavoro per l'Ariete, alla serenità domestica per il Toro, fino ai suggerimenti per migliorare le relazioni per i Pesci, ogni segno zodiacale riceve consigli su come navigare le sfide e le opportunità del giorno. Scopri come le stelle guidano le tue azioni e relazioni in questo giovedì.

Oroscopo ariete oggi giovedì 10 aprile

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà con urgenza la nostra attenzione. Ordine e precisione. Badiamo al sodo e non perdiamoci in inutili chiacchiere. Meglio attenerci scrupolosamente alle consegne che abbiamo ricevuto, evitando di fare di testa nostra. Ravviviamo il clima con dei piacevoli passatempi.

Oroscopo toro oggi giovedì 10 aprile

Un grazie di cuore alla Luna in trigono a Urano, che ci rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi. Ideale per portare a termine con successo le attività consuete, per trascorrere una serata piacevole in compagnia. Massima serenità nel cuore e fra le pareti domestiche.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 10 aprile

Questo giovedì non si rivelerà affatto spumeggiante. La Luna in Vergine ci richiama prontamente al dovere? Trasformiamolo in un piacere con qualche piccolo trucco e tutto sarà più semplice. Concentriamoci soprattutto sul lavoro. Fortunatamente il quadrato tra la Luna e Giove passerà presto. Attendiamo con fiducia l’alba rosea di domani.

Oroscopo cancro oggi giovedì 10 aprile

Portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potremo staccare la spina senza rimorsi e dedicarci anima e corpo alla famiglia e agli amici. La giornata è ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto ben più di un favore. Il prezioso consiglio di un amico si rivelerà azzeccato.

Oroscopo leone oggi giovedì 10 aprile

Non è una giornata con effetti speciali, di quelle che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantata da un piacevole senso di tranquillità. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Focalizziamoci sulle questioni più urgenti e concrete. Abitudini di coppia da rinnovare? Parliamone insieme.

Oroscopo vergine oggi giovedì 10 aprile

Grazie al sodalizio stretto con Urano e Marte, la Luna nel segno non si perde d’animo e risponde con piglio deciso a qualunque tentativo di provocazione. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Scamperemo una multa salata per il rotto della cuffia. Per qualche giorno seguiamo un’alimentazione vegana.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 10 aprile

Segneremo dei punti a nostro favore adottando un comportamento riservato. Non diamo corda ai pettegolezzi che circolano insistenti nell’ambiente di lavoro. Una spesa non preventivata mette il conto un po’ sottosopra? Per porvi rimedio usiamo il buonsenso. Un po’ di freddezza con gli amici, cerchiamo di capirne la causa.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 10 aprile

È sufficiente il passaggio della Luna in Vergine, per risolvere la complicata equazione che a volte ci riserva il quotidiano. Che sollievo! Nelle faccende domestiche e incombenze pratiche saremo imbattibili, praticamente perfetti. Tutto procederà secondo le aspettative. Tagliamo ora i capelli per farli ricrescere più forti e sani.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 10 aprile

La simpatia oggi non basta a salvarci dal disbrigo di compiti noiosissimi che ci hanno assegnato. Un superiore è inflessibile e non vuole sentire scuse. Rimbocchiamoci le maniche. Un viaggio o uno spostamento andrebbe fissato a tarda sera, in modo che potremo partire più tranquilli. Per rilassarci un bagno caldo profumato al gelsomino.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 10 aprile

Con l’appoggio dinamico di Urano, la Luna in trigono acquista combattività e forza. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale, anche le più audaci. Ci attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e una bella serenità stabile nella vita di relazione.

Aspettiamo dei doni a sorpresa davvero graditi.

Oroscopo acquario oggi giovedì 10 aprile

Le esperienze acquisite sono qualcosa di cui far tesoro, saranno le credenziali da esibire per ricevere gli appoggi di cui attualmente abbiamo bisogno. Una vecchia fiamma potrà farsi risentire: accettiamo di buon grado almeno la sua offerta d’amicizia. Analizziamo gli errori fatti finora, perché non si ripetano nel futuro.

Oroscopo pesci oggi giovedì 10 aprile

Bersagliata da Venere, Saturno e Mercurio, la Luna mette l’accento sulle nostre relazioni e ci suggerisce di selezionare, rivedere e in alcuni casi troncare. Malumori e tensioni si spiegano su tutti i fronti, ma cosa accadrebbe, se dessimo battaglia a colpi di sorrisi? L’interferenza dei parenti non facilità l’unione di coppia.