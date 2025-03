Oroscopo di oggi domenica 9 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Domenica 9 marzo si prospetta una giornata ricca di intuizioni e riflessioni per tutti i segni zodiacali. Gli Ariete si troveranno davanti a un bivio importante, mentre i Toro riscopriranno il piacere delle relazioni familiari. I Gemelli dovranno affrontare situazioni amorose complesse, e i Cancro potranno contare su una forte intuizione. Ogni segno vivrà momenti unici, tra sfide e opportunità, sotto l'influenza della Luna e degli altri pianeti. Scopri cosa riservano le stelle per te in questa giornata di marzo.

Oroscopo ariete oggi domenica 9 marzo

Davanti a un bivio importante, un amico che ci conosce a fondo ci aiuterà a fare la scelta giusta, o quanto meno a riflettere su decisioni simili che abbiamo preso in passato. Le relazioni affettive crescono a rilento e questo genera frustrazione. Siamo, per natura, poco pazienti. Indagare la nostra interiorità sarà di grande stimolo.

Oroscopo toro oggi domenica 9 marzo

Nelle ultime ore della Luna in Cancro, nell’attività e nelle amicizie si rimettono in moto entusiasmi e positività. Diamo consigli a chi ce li chiede. La domenica è fatta per respirare. Stacchiamo la spina, il cellulare e dedichiamoci esclusivamente a casa e famiglia, senza distrazioni. Giornata favorevole per il riposo e le coccole.

Oroscopo gemelli oggi domenica 9 marzo

Curiamo le faccende di cuore, mirando a ottenere serenità anche dentro situazioni difficili e ingarbugliate. Teniamo sempre a mente i nostri desideri. Siamo incerti rispetto a una storia diventata d’improvviso troppo impegnativa? Parliamone prima di darci alla fuga. Una certa insoddisfazione genera più di una domanda.

Oroscopo cancro oggi domenica 9 marzo

Con la Luna ancora nel segno, guadagneremo molti punti nell’intuizione e nella determinazione: armi ideali per catturare senza troppo sforzo le nostre prede. Consideriamo, a mente fredda, alcune proposte interessanti. I cambiamenti spaventano, ma portano grandi vantaggi. Abbigliamento sportivo, scarpe comode, e si parte!

Oroscopo leone oggi domenica 9 marzo

La dimestichezza con cui muoviamo i fili del rapporto è proverbiale: la dolce metà si fida di noi e ci lascia campo libero. Non approfittiamone. Alle prime battute di una frequentazione, mostriamoci per ciò che siamo con grande sincerità, non per ciò che vorremmo essere. L’autoanalisi è efficace a ogni livello di coscienza.

Oroscopo vergine oggi domenica 9 marzo

Il sestile lunare ci fornisce una discreta mano nelle faccende domestiche, elargendoci l’energia che serve per sistemare nel miglior modo possibile tante piccole incombenze. Affari, imprese e contatti sono in stato di fermo. Occorre tempo perché dai semi nascano delle piante. Ai dubbi altrui opponiamo le nostre forti certezze.

Oroscopo bilancia oggi domenica 9 marzo

La Luna non è amica, quest’oggi: il risultato sarà un po’ di malumore durante un evento familiare a cui prendiamo parte. Non siamo troppo rigidi, cerchiamo il dialogo con gli altri. La suscettibilità è sintomo di sensibilità. Ma mettiamo un filtro, per non prendere tutto sul personale. Una goccia del nostro profumo addolcisce il cuore.

Oroscopo scorpione oggi domenica 9 marzo

Illuminato da una felice intuizione, oltre che dalla Luna in Cancro, il nostro disegno ambizioso prende forma a poco a poco e fa davvero ben sperare per il futuro. Regaliamo dolcezze e premure alla persona amata, che ricambia invitandoci a cena e a un caldo abbraccio. Rinforziamo le difese con una cura ricostituente.

Oroscopo sagittario oggi domenica 9 marzo

Potremmo dare una prospettiva a certe questioni che, ad oggi, non hanno alcun valore: scegliamo cosa conservare e cosa invece non ha ragione d’essere. Certe volte compiere un passo indietro permette di osservare la scena che abbiamo davanti con maggior distacco e lucidità. Quanto ci fidiamo della persona amata? Non troppo?

Oroscopo capricorno oggi domenica 9 marzo

Servirebbe un intervento mirato per porre fine alla crisi in atto, ma non è il giorno giusto per intervenire: siamo troppo coinvolti e finiremo per far peggio. Non sarà proprio facile riuscire a evitare che un banale malinteso sfoci in un accesissimo diverbio verbale. Nei legami datati attendiamo invano una conferma.

Oroscopo acquario oggi domenica 9 marzo

Sul piano burocratico siamo in affanno, il nostro spirito trasognante fatica a sintonizzarsi su frequenze reali. Riorganizziamo carte e idee. L’insofferenza su cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi con la situazione attuale. Questione di sopravvivenza. Acciacchi e arrabbiature camminano a braccetto.

Oroscopo pesci oggi domenica 9 marzo

Il clima è sereno e disteso. Saturno e Nettuno danno manforte alla Luna, per una giornata che coniuga la logica con l’intuizione, il sogno con la realtà. Fare i conti con attese, progetti e intenzioni non ci spaventa. Siamo sinceri e ci facciamo benvolere da chi ci circonda. In amore dobbiamo prendere una posizione definitiva.