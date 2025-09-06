Oroscopo di oggi domenica 7 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Domenica 7 settembre si presenta come una giornata di riposo e riflessione per molti segni zodiacali. L'oroscopo del giorno invita a sfruttare le energie cosmiche per ricaricarsi e affrontare nuove opportunità. Che si tratti di momenti di relax con i propri cari o di occasioni di svago da cogliere al volo, le stelle suggeriscono di mantenere un atteggiamento positivo e aperto. Scopri come la posizione della Luna e altri aspetti astrologici influenzano il tuo segno oggi.

Oroscopo ariete oggi domenica 7 settembre

Domenica all’insegna del riposo, ma in compagnia dei nostri affetti più cari. La lunga settimana lavorativa ha messo a dura prova la nostra resistenza fisica. Abbiamo in mente nuovi progetti: seppur con timore, è forte la curiosità e la voglia di rimetterci in gioco. All’attività preferiamo la contemplazione profonda.

Oroscopo toro oggi domenica 7 settembre

Beneficiando del sestile della Luna in Pesci, la giornata sforna opportunità per trarre profitto dagli incontri, dando un contributo a un programma particolarmente allettante. Da non perdere un concerto, un film romantico, una fuga al mare, un faccia a faccia con un vecchio amore. Una lunga nuotata per sciogliere le tensioni.

Oroscopo gemelli oggi domenica 7 settembre

Gli spazi affettivi o familiari ci vanno stretti e abbiamo il desiderio di respirare. Evitiamo di chiuderci nell’angolo, il movimento trasforma. Lievi divergenze con le persone a noi care ci rendono nervosi ed insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola. Probabile affaticamento fisico da non sottovalutare.

Oroscopo cancro oggi domenica 7 settembre

La Luna in trigono incoraggia ogni nostro slancio, che deve essere sempre dinamico. Ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Sdrammatizzare gli eventi consente di vivere più felici e spensierati. Siamo maestri in questa arte, applichiamoci e tutto andrà per il meglio. Un breve viaggio può fornire una carica speciale.

Oroscopo leone oggi domenica 7 settembre

Un proficuo confronto di coppia evidenzia la profondità dei sentimenti che proviamo, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Guardiamo le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possano falsare la realtà dei fatti. Per l’ambiente e il corpo, scegliamo profumi delicati alla rosa.

Oroscopo vergine oggi domenica 7 settembre

La Luna in opposizione a Mercurio nel nostro cielo mina alcune sicurezze, evidenziando così timori che potrebbero inquinare una giovane storia appena nata. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi. Indossiamo delle scarpe comode, i piedi ringrazieranno.

Oroscopo bilancia oggi domenica 7 settembre

“Nessuna nuova, buona nuova”, per una domenica da trascorrere dove e con chi vogliamo. Armiamoci del giusto stato d’animo, il risultato è garantito. Belle novità in arrivo per noi sul fronte amoroso. Riceviamo le risposte che stavamo attendendo, nuove proposte e conferme inaspettate. Purifichiamo l’organismo con cure disintossicanti.

Oroscopo scorpione oggi domenica 7 settembre

Un’ottima atmosfera con la Luna dal segno dei Pesci: dispensiamo coccole e tenerezze. Chi ha la fortuna di averci accanto è incoraggiato dalla nostra dolcezza. Strategie difensive, molto utili per prendere tempo rispetto a questioni familiari forse ancora non del tutto chiare. Tecniche yoga di rilassamento e concentrazione.

Oroscopo sagittario oggi domenica 7 settembre

Oggi la quadratura della Luna potrebbe destabilizzare il nostro tono emotivo: non agiamo in maniera caotica e impulsiva, ma aspettiamo pazientemente che passi. Un maggior spirito di collaborazione appiana gli attriti che mettono in subbuglio la vita domestica. Leniamo le fatiche del corpo con una bella sauna rilassante.

Oroscopo capricorno oggi domenica 7 settembre

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, perciò non andiamo mai a dormire con il broncio. Viva la pace e l’armonia! A causa di qualche divertente fuoriprogramma, si prospettano delle ore piacevoli. Mare, montagna o piscina? Rivalutiamo la natura che ci circonda, assaporandola lentamente.

Oroscopo acquario oggi domenica 7 settembre

Sostenuti dalla comprensione della persona amata, recuperiamo le posizioni perdute dopo uno scivolone. Programmiamo un’uscita a due per la sera. Momenti piacevoli, in cui la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza dell’intimità. Un discreto benessere, ma un po’ di riposo non guasta mai, approfittiamone se possiamo.

Oroscopo pesci oggi domenica 7 settembre

Non serve rimuginare su eventi che non ci riguardano in prima persona: focalizziamo la nostra attenzione su chi ci sostiene in tutto e per tutto, senza riserve. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace, mantenendo il giusto distacco emotivo. Occasioni di svago di cui approfittare e da afferrare senza indugio.