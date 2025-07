Oroscopo di oggi domenica 6 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 6 luglio, gli astri offrono previsioni dettagliate per ciascun segno zodiacale. L'Ariete è invitato a gestire con prudenza le finanze, mentre il Toro trova serenità nella solidità economica. I Gemelli devono evitare protagonismi e concentrarsi sul lavoro, e il Cancro brilla per intuizione e creatività. Il Leone cerca cambiamenti professionali, la Vergine mantiene il controllo nonostante piccoli imprevisti. La Bilancia deve evitare eccessi, lo Scorpione affronta stanchezza fisica e mentale. Il Sagittario riflette sulle relazioni, il Capricorno trova fortuna in investimenti. L'Acquario attende stabilità professionale, mentre i Pesci vivono in armonia e serenità.

Oroscopo ariete oggi domenica 6 luglio

Venere in sestile con Saturno ci permette di vedere le cose dal punto di vista pratico, accantonando il nostro istinto idealista. Facciamo maggiore attenzione al denaro di cui disponiamo. Non cambiamo ciò che abbiamo per quello che desideriamo ma non riusciamo ad ottenere. Una buona notizia giunge, entro breve, da lontano.

Oroscopo toro oggi domenica 6 luglio

Amici del Toro, con la persona amata riusciamo a dimostrare la dedizione e lo spessore di cui siamo capaci, a patto di una completa condivisione di visione e di intenti. Dormiamo sonni tranquilli pensando alla solidità finanziaria, per la quale ci stiamo impegnando. Le serate dolci e romantiche sono le nostre preferite.

Oroscopo gemelli oggi domenica 6 luglio

Dobbiamo fare attenzione a non esternare troppo il desiderio di protagonismo che è in noi. C’è chi, forse più introverso, si può sentire escluso o inadeguato. Una difficoltà nel lavoro ha bisogno della nostra massima concentrazione. Prendiamoci del tempo da dedicare a noi stessi. Annotiamo gli impegni da onorare da ora a fine mese.

Oroscopo cancro oggi domenica 6 luglio

Grazie alla nostra capacità intuitiva, riusciamo ad anticipare i problemi trovando soluzioni particolarmente originali e creative e questo ci rende preziosi per i colleghi. La nostra natura emotiva potrebbe influenzare alcune decisioni negli affari. Siamo più prudenti. Come sempre, mettiamo la famiglia davanti a tutto.

Oroscopo leone oggi domenica 6 luglio

C’è desiderio di cambiare occupazione? In questo caso abbiamo l’ambizione di migliorare il profilo economico senza dover per forza rinunciare alla libertà. Se siamo stati feriti nell’orgoglio, lasciamo passare il momento senza reagire, è possibile riscattarlo in un secondo momento. Assecondiamo le esigenze di pace e libertà.

Oroscopo vergine oggi domenica 6 luglio

Tutto sotto controllo per noi della Vergine super precisi. Facciamo salti acrobatici per ultimare tutti i compiti prima delle meritate vacanze. Il ritardo di un pagamento dovuto rischia di rovinare i nostri piani? Niente paura, l’attesa è breve. Occupiamoci, con affetto e dedizione, di qualcuno che si sente trascurato.

Oroscopo bilancia oggi domenica 6 luglio

Anche se sembriamo forti e vincenti, il Sole e Giove in quadratura ci mettono in allerta: sono sconsigliati gli eccessi e i forti entusiasmi. La fantasia ci spinge al desiderio di acquisti personali, alla ricerca di cose che ci rendano unici agli occhi di chi ci circonda. La notte porta consiglio. Soluzioni in arrivo!

Oroscopo scorpione oggi domenica 6 luglio

Abbiamo tirato la corda in vari ambiti e per molto tempo, e la stanchezza fisica e psichica si fa sentire. Perché le energie tornino, prendiamoci più cura di noi. Le attenzioni dedicate alle persone che ci sono care vengono ricompensate del tutto al momento del bisogno. Non tutti apprezzano il nostro umorismo sagace.

Oroscopo sagittario oggi domenica 6 luglio

Riflettiamo con attenzione su noi stessi, qualora ci dovessimo accorgere che essere sempre disponibili con gli altri non necessariamente ripaga in gratitudine. Se siamo innamorati, spetta a noi il compito di donare linfa al rapporto. Diamo libero sfogo alla fantasia. Controlliamo la pressione e non dimentichiamo di bere.

Oroscopo capricorno oggi domenica 6 luglio

Le amicizie sono un pezzo forte nella nostra vita a cui non possiamo di certo rinunciare. Sappiamo bene come conquistare la fiducia delle persone, ma attenti a non creare rivalità. Potrebbe essere un buon periodo, per comprare o investire, sfidare la fortuna o accantonare denaro. L’amore bussa al cuore di chi è solo. Apriamogli!

Oroscopo acquario oggi domenica 6 luglio

Potrebbe passare ancora del tempo prima di poter realizzare un cambiamento professionale, ma gli astri ci appoggiano e ci assicurano una certa stabilità. La nostra fervida fantasia si scatena in eventi e programmi estivi da vivere al meglio in compagnia degli amici. Chi ci ha criticato in modo negativo ora si ricrede.

Oroscopo pesci oggi domenica 6 luglio

Un felice trigono della Luna, che ci vede in armonia con noi stessi e con gli altri intorno. Tutto scorre molto piacevolmente ed in grande serenità, grazie al nostro buonumore. Per le coppie in procinto di fare progetti a lunga scadenza, è ora di comprendere davvero cosa fare. Organizziamo una vacanza di coppia culturale.