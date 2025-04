Oroscopo di oggi domenica 6 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi l'Ariete si trova sotto l'influenza positiva della Luna in Leone, potenziata dall'energia amorosa di Nettuno. Questo allineamento astrale promette un impulso eccezionale per viaggi, studi e amore. La serata si preannuncia particolarmente piacevole, con incontri stimolanti che non deluderanno le aspirazioni dell'Ariete. In un'atmosfera di "toccata e fuga", le avventure piccanti non mancheranno, arricchendo ulteriormente questa giornata speciale.

Oroscopo ariete oggi domenica 6 aprile

Grazie alla Luna in Leone, rafforzata dall’amorosa confluenza di Nettuno, oggi per viaggi, studi e amore non potremmo avere un impulso migliore. La serata si prospetta decisamente piacevole: arricchita da incontri stimolanti, le nostre aspirazioni non verranno deluse. Avventure piccanti in un clima di “toccata e fuga”.

Oroscopo toro oggi domenica 6 aprile

Approfittiamo di questo giorno di riposo, per guardare alla nostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per noi. Non mancheranno le spine, occhio a non pungerci. Non ascoltiamo l’orgoglio, scendiamo a più miti consigli. Concediamoci una giornata di riposo totale dedicata solo a noi.

Oroscopo gemelli oggi domenica 6 aprile

Con l’appoggio di Nettuno la Luna in sestile ci serve su un piatto d’argento intuizioni preziose. L’empatia e la sensibilità non passano affatto inosservate. Una domenica ideale per fare feste, cene e gite con gli amici, nelle quali ci divertiremo un “mondo”. Un lieve imprevisto sarà prontamente superato senza lasciare strascichi.

Oroscopo cancro oggi domenica 6 aprile

Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e di affetti sicuri. Se l’altro non risponde prontamente al nostro richiamo, osiamo di più, non molliamo. Attendiamo ai nostri doveri con tutta l’energia necessaria, e li porteremo a termine molto prima e con maggiore facilità. La costanza nell’attività fisica ci gioverà senz’altro.

Oroscopo leone oggi domenica 6 aprile

Aspetti planetari elettrizzanti rendono l’atmosfera frizzante e particolarmente dinamica. Imprevisti risolutori, occasioni di vittoria da non lasciarci sfuggire. Combattività e tempismo saranno le nostre armi per padroneggiare ogni situazione che incontreremo lungo il cammino. Oggi è quel che si dice una giornata da... Leoni.

Oroscopo vergine oggi domenica 6 aprile

Le stelle rilanciano la concentrazione e la voglia di applicarci a lungo per poi concretizzare un progetto. Nuove curiosità culturali da soddisfare al meglio possibile. Piccoli inconvenienti che avremo qualche difficoltà a risolvere. Obiettività nel giudicare fatti e persone. Amministriamo con più saggezza la carica vitale.

Oroscopo bilancia oggi domenica 6 aprile

Si consigliano saggezza, concretezza e “faccia tosta”, se vogliamo proporci con chance di successo in ambienti che potrebbero fare molto per noi. La nostra immagine pubblica brilla di luce propria, procurandoci appoggi da parte di persone che contano nell’ambiente. Una faccenda sentimentale può dare luogo a inquietudine.

Oroscopo scorpione oggi domenica 6 aprile

La Luna in quadrato e in disarmonia con Plutone stuzzica la nostra naturale diffidenza, ma qualcosa o qualcuno supera con forza le barriere che ci siamo costruiti. Passione e forza non mancano nel nostro modo di amare, per quale motivo non manifestarli apertamente? Accostiamoci agli altri con scioltezza e disinvoltura.

Oroscopo sagittario oggi domenica 6 aprile

Resa ancora più vivace dal trigono di Nettuno, la Luna in Leone ci regala una giornata entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Il diretto beneficiario della “buona sorte” è senza dubbio il fronte del cuore vivacizzato da belle sorprese particolarmente gradite. Disporremo di qualche ora per muoverci in massima libertà.

Oroscopo capricorno oggi domenica 6 aprile

Oggi lentamente ritroviamo la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora abbiamo a che fare con qualche piccolo ostacolo da superare. Energia e tenacia “lavorano” attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi. Attività ricreative e pratiche di meditazione per rilassarci.

Oroscopo acquario oggi domenica 6 aprile

Avremmo preferito non doverci occupare di questioni morte e sepolte, ma la Luna e Plutone opposti ci riportano indietro nel tempo. Qualche rimpianto. Teniamo duro. Per quanto ostica sia la partita, lassù qualcuno ci ama e ci donerà con gioia tutto l’appoggio di cui abbiamo bisogno. In una contesa gli amici saranno dalla nostra parte.

Oroscopo pesci oggi domenica 6 aprile

Nella vita di relazione non abbiamo grossi problemi, siamo stimati e riceviamo inviti. Nella coppia, a parte qualche piccola discussione, tutto scorre serenamente nei soliti binari. Contro la quotidianità, abbiamo due vie di evasione: la fantasia e la rivoluzione di schemi e di abitudini. Finanze in ripresa, grazie a un’entrata cospicua.