Oroscopo di oggi domenica 31 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 31 agosto, l'oroscopo ci guida attraverso le influenze celesti che caratterizzano la giornata. La Luna in Sagittario promette di soddisfare le aspettative di molti segni, mentre Venere e Marte offrono dinamiche interessanti in ambito affettivo e professionale. Scopriamo insieme come ogni segno zodiacale può trarre il meglio da queste energie cosmiche, affrontando le sfide e cogliendo le opportunità che si presentano. Che si tratti di avventure amorose, progetti lavorativi o momenti di introspezione, gli astri sono pronti a illuminare il nostro cammino.

Oroscopo ariete oggi domenica 31 agosto

Il passaggio della Luna in Sagittario soddisfa le nostre aspettative. In viaggio o a casa, siamo circondati da persone allegre che ci fanno sentire benvoluti. Abbiamo l’occasione di metterci in luce agli occhi degli altri, senza paura di volare troppo alto. “La fortuna aiuta gli audaci.” In ogni evento il nostro spirito è irresistibile.

Oroscopo toro oggi domenica 31 agosto

Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti di lavoro da definire o da rivedere, per adeguarli a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo qualche piccolo rischio, ma i risultati appaiono da subito molto promettenti. La politica dei piccoli passi è di certo quella migliore.

Oroscopo gemelli oggi domenica 31 agosto

L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla affatto. Assecondiamo la nostra indole “ariosa”, puntando sulla fantasia, l’inventiva, l’elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva. La nostra mente è lucida, nitida come uno specchio.

Oroscopo cancro oggi domenica 31 agosto

Troppi pensieri si affollano in testa in questo momento? Sgombriamola praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Sono di grande aiuto. Potremmo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che sia un male. Maggiore sintonia fra ciò che siamo veramente e ciò che facciamo.

Oroscopo leone oggi domenica 31 agosto

Luna in Sagittario armonica a Venere: in pratica abbiamo in mano il biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura senza alcun timore. Nuove simpatiche conoscenze che oltre all’amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Buone capacità di relazione e comunicativa in rialzo.

Oroscopo vergine oggi domenica 31 agosto

Non è un incontro pacifico quello in atto fra il Sole e la Luna, ma a noi in pratica tocca solo di striscio. Sentiamoci liberi di defilarci. Un piccolo cambio di programma non indica necessariamente che ogni cosa sia precaria o traballante. Liberiamo la carica vitale in attività sportive che piacciono e ci appassionano.

Oroscopo bilancia oggi domenica 31 agosto

Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella vita affettiva sia nella carriera. Sono i regali della Luna in Sagittario e dei suoi amici fidati Venere e Marte. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci e senza alcun intoppo. Se abbiamo un desiderio segreto, affidiamolo alle stelle.

Oroscopo scorpione oggi domenica 31 agosto

Il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi del viaggio si allungano, divaghiamo i bambini con giochi d’intelligenza. L’importante è avere un quadro chiaro delle mete da raggiungere: da lì si tratta solo di muoverci con pazienza. Lenta e appassionata preparazione, senza frenesia.

Oroscopo sagittario oggi domenica 31 agosto

La Luna nel segno è infastidita dal quadrato del Sole, sinonimo di lavoro. Lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e salutiamo grati il mese di agosto. Venere e Marte ci invitano a una bellissima festa, un’occasione mondana a cui non possiamo mancare. Regaliamoci un capo d’abbigliamento raffinato che abbiamo adocchiato da tempo.

Oroscopo capricorno oggi domenica 31 agosto

Domenica priva di eventi significativi, la mente però è già proiettata a domani: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone di impegni a cui stare dietro. Alcune situazioni nell’ambiente non ci vanno a genio, ma con i superiori la trattativa non è contemplata. Godiamoci una passeggiata con l’amico peloso.

Oroscopo acquario oggi domenica 31 agosto

Complice l’armonia donataci dalla Luna e da Marte, tra alla folla ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in perfetta sintonia. L’atmosfera romantica e frizzante che si viene a creare ci incoraggia a prendere un’iniziativa sentimentale. Consapevoli che la normalità è fatta di attimi speciali.

Oroscopo pesci oggi domenica 31 agosto

Puntuale come un orologio, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti fino ad ora, s’insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci definitivamente al tappeto. Siamo campioni nell’empatia, nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non snaturiamoci. Il fisico risponde bene alle richieste odierne.