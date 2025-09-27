Oroscopo di oggi domenica 28 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 28 settembre, offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzeranno i diversi aspetti della nostra vita. Dai nuovi incontri amorosi per l'Ariete, alla necessità di riordinare i pensieri per il Toro, fino alle sfide emotive per i Gemelli. Ogni segno zodiacale affronta la giornata con un mix di opportunità e sfide, che vanno dall'ambito lavorativo a quello personale. Scopri come navigare al meglio le energie cosmiche di oggi e cosa aspettarti in amore, lavoro e benessere.

Oroscopo ariete oggi domenica 28 settembre

La determinazione agisce come un balsamo: cicatrizza le ferite amorose e rigenera in profondità l’animo, con la prospettiva di nuovi fortunati incontri per il prossimo futuro. L’ambizione ci pungola: mettiamo da parte l’incertezza e confidiamo negli amici. Siamo vicini alla meta! Avventure estemporanee da collocare al posto giusto.

Oroscopo toro oggi domenica 28 settembre

Quando la confusione regna tutt’intorno, è necessario riordinare e disciplinare prima di tutto i nostri pensieri. È utile un confronto onesto e sincero con i nostri cari. Il lavoro è spesso al primo posto, che ci piaccia o no. Ripristiniamo una scala di valori più equilibrata. Ogni cosa ha la sua importanza, anche la più umile.

Oroscopo gemelli oggi domenica 28 settembre

La Luna ostile odierna ci crea qualche ulteriore complicazione sul piano emozionale. Delusione per un viaggio sfumato, ma che riusciamo a riorganizzare a breve. La persona a cui pensiamo ci chiama, risollevando in positivo una domenica dai toni spenti e un po’ tristi. Giochiamo in difesa, no a compagnie destabilizzanti.

Oroscopo cancro oggi domenica 28 settembre

Potrebbero emergere dei tratti contraddittori: circondati dall’affetto familiare, non riusciamo a godere appieno di queste gentili attenzioni. Emozioni intense che possono arricchire il presente, ma in maniera del tutto disordinata. Serve tempo per elaborarle completamente. Grandi feste dai nostri amici a quattro zampe.

Oroscopo leone oggi domenica 28 settembre

Procediamo speditamente verso la realizzazione di un’iniziativa di rilievo a cui teniamo molto. La nostra dedizione, anche in un giorno di riposo, verrà premiata con i risultati. Si preannunciano momenti intriganti in ambito amoroso. La persona amata ci coccola e ci seduce. Insistiamo per un vero cambiamento in famiglia.

Oroscopo vergine oggi domenica 28 settembre

Tutto può essere trasformato, soprattutto quello che non va, ma la Luna in quadratura dal Sagittario toglie mordente al nostro consueto spirito battagliero. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che ci innervosiscono in maggior misura. Investiamo energie e risorse in interessi culturali.

Oroscopo bilancia oggi domenica 28 settembre

Per fare bella figura con i parenti, pianifichiamo tutto il possibile con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci e problemi che possono sorgere all’ultimo momento. L’amore è tornato finalmente in vetta ai nostri pensieri, e gli amici sostengono noi e i nostri sentimenti. Ritroviamo una forma fisica impeccabile.

Oroscopo scorpione oggi domenica 28 settembre

Pratici, dolci e anche convincenti, possiamo toccare il cuore di chi fino a ora ci ha osservati con una certa curiosità, ma da una distanza di sicurezza. Un viaggio stimolante per scambiare impressioni ed esperienze con gli altri: muovendoci, ci ricarichiamo di energie. Critiche utili da parte di amici fanno riflettere sul da farsi.

Oroscopo sagittario oggi domenica 28 settembre

Approfittiamo della giornata per rassettare la casa, liberandoci degli oggetti che rimandano a tristi ricordi. Nel pomeriggio usciamo a fare spese. Piccoli difetti e mancanze varie, sotto una luce impietosa, ci appaiono più grandi di quelli che sono effettivamente nella realtà. Diamo spazio alle nuove idee, mischiamo le carte.

Oroscopo capricorno oggi domenica 28 settembre

La vita di relazione oggi ci impegna particolarmente e quasi ci stanca. Dobbiamo curare la qualità dei rapporti che stiamo gestendo e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Atmosfera disinvolta e brillante: basta attenersi alle regole della semplicità e dell’immediatezza. L’amore segna il passo? Non facciamone un dramma.

Oroscopo acquario oggi domenica 28 settembre

Fase produttiva per concludere del lavoro arretrato da tempo. Con buona pace della nostra famiglia, passiamo delle ore rigeneranti tutte per noi in silenziosa solitudine. Se siamo a un bivio nella nostra storia, proviamo a valutare le idee altrui e a capire se c’è ancora sintonia. Valanghe di insoddisfazione ci appannano la vista.

Oroscopo pesci oggi domenica 28 settembre

Se ci sentiamo profondamente incompresi, cerchiamo di esternare in modo pacifico ma convincente le nostre ragioni, senza arrivare allo scontro diretto. La forma fisica registra una improvvisa battuta d’arresto: ultimamente abbiamo preteso troppo dal nostro corpo, ne paghiamo le conseguenze. Quando la famiglia chiama, bisogna rispondere.