Oroscopo di oggi domenica 27 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo ariete oggi domenica 27 aprile

Il nostro cassetto è pieno di sogni e desideri? Apriamolo, ma facciamo una scelta tenendo conto dell’investimento economico che ci viene richiesto. In materia di finanze comportiamoci con la massima prudenza. L’economia è solida, ma evitiamo di sfidare la sorte. Cure estetiche, buone letture, ballo, musica e cinema.

Oroscopo toro oggi domenica 27 aprile

Con la Luna nuova che si forma nel nostro cielo, puliamo e purifichiamo gli spazi, scriviamo un elenco di obiettivi chiari e realistici da perseguire. In questa fase di transizione e instabilità, non prendiamo decisioni e proviamo a equilibrare azione e riposo. Ottimismo e calma: gli antidoti contro le eventuali ansie.

Oroscopo gemelli oggi domenica 27 aprile

È un periodo particolarmente pieno, ricco di grandi novità. Cerchiamo di gestire la voglia di cambiamento con energia e buonsenso per volgerli a nostro favore. Se sostituiamo la fiducia al lamento, tutto apparirà in una luce diversa, promettente per la sua nitidezza. Ritmo un po’ fiacco che evidenzia il bisogno di riposo.

Oroscopo cancro oggi domenica 27 aprile

Pervasi da una sensazione di benessere e da una leggera euforia, grazie alla Luna in Toro, trascorreremo le ore con il sorriso stampato sulle labbra. Se di recente abbiamo trascurato gli amici e i parenti, rimediamo con telefonate, visite e piccoli doni. Una seduta rilassante in un centro estetico: ne usciremo rinnovati.

Oroscopo leone oggi domenica 27 aprile

Cronaca di un malumore annunciato. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari rischiamo di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, mentre nella coppia c’è da discutere, perché la gelosia ci appanna la vista. Frutta e verdura da consumare in frullati e centrifughe.

Oroscopo vergine oggi domenica 27 aprile

Con il supporto del Sole che la tiene sottobraccio, la Luna in trigono ci mostra il suo lato più rassicurante. Progetti importanti da discutere con persone lontane. Eventuali lavori di ristrutturazione della casa, piuttosto dispendiosi, promettono un’ottima riuscita finale. Serenità e dialogo sincero con la persona del cuore.

Oroscopo bilancia oggi domenica 27 aprile

Clima di relativa monotonia, fatto salvo per la notizia improvvisa di un ritardo in un contenzioso su un’eredità, un rimborso o il mutuo della casa. Incontri molto intriganti mettono in discussione la nostra, più o meno, comprovata fedeltà. Cerchiamo di controllarci! Un buon momento per sperimentare terapie naturali.

Oroscopo scorpione oggi domenica 27 aprile

Un po’ di scombussolamento in virtù della Luna in opposizione, tuttavia un pizzico di maggiore pacatezza e disponibilità renderà di certo tutto più facile. L’affabilità oggi non è il nostro forte. La fretta di agire ci rende bruschi, fermiamoci un attimo per riflettere. In una situazione delicata ascoltiamo i collaboratori.

Oroscopo sagittario oggi domenica 27 aprile

Domenica tranquilla. Occuparci delle pulizie della casa e del giardino, o dedicarci a qualche passatempo trascurato ci infondono una certa serenità. Un impegno importante e improrogabile ci costringerà a ritardare la partenza. “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere.” Un bel bagno rilassante e una lunga passeggiata.

Oroscopo capricorno oggi domenica 27 aprile

Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione finanziaria, possiamo permetterci di essere ottimisti su nuove imprese. L’amore si vive alla giornata. Siamo affascinati da ogni genere di avventura, anche quelle più trasgressive. Dedichiamo il tempo libero che abbiamo alle cose che ci fanno star bene.

Oroscopo acquario oggi domenica 27 aprile

Se ci sentiamo nell’occhio del ciclone, cerchiamo un riparo e aspettiamo che passi la bufera. Reagire disordinatamente ingarbuglia di più le cose. Piccoli problemi domestici da affrontare, conditi da un’insofferenza che naturalmente complica la situazione. Attenti a ciò che mangiamo, soprattutto se soffriamo di allergie.

Oroscopo pesci oggi domenica 27 aprile

Il Sole e la Luna in sestile rappresentano il punto fermo che cerchiamo. Con il supporto della concretezza, idee e intuizioni possono diventare realtà. Un amico regala saggi consigli di cui fare tesoro. Progetti costruttivi per chi di noi intende metter su famiglia. La forma è buona. Fiore all’occhiello, la resistenza alla fatica.