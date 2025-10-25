Oroscopo di oggi domenica 26 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 26 ottobre, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su cosa ci riservano gli astri per ogni segno zodiacale. Dall'ariete ai pesci, ogni segno affronta sfide e opportunità uniche. Mentre alcuni segni devono fare i conti con il desiderio di cambiamento, altri trovano armonia e sorprese inaspettate. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, gli astri guidano i nostri passi, offrendo consigli preziosi per navigare la giornata con saggezza e intuizione. Scopri cosa ti riserva il tuo segno oggi.

Oroscopo ariete oggi domenica 26 ottobre

Possedere una buona capacità di autocritica, non può che darci una mano nella ricerca di ciò che desideriamo maggiormente. Ed è proprio il cambiamento che vorremmo. Qualche cosa nel nostro mondo lavorativo non ci convince più e la voglia di cambiare si fa pressante. Limitiamo, almeno per un po’, i cibi troppo conditi.

Oroscopo toro oggi domenica 26 ottobre

Tranquillità e armonia ci accompagnano in questa giornata in cui ci sentiamo particolarmente sereni e in pace con il mondo. Dedichiamoci completamente alla famiglia e all’amore. I momenti passati sono stati impegnativi, con una buona organizzazione i prossimi saranno più leggeri. Riusciamo a gestire con più criterio le spese.

Oroscopo gemelli oggi domenica 26 ottobre

Un pensiero fastidioso potrebbe turbare questa domenica di atteso riposo, la cosa migliore è affrontare la questione in modo diretto e sincero, senza girarci troppo intorno. Anche se abbiamo avuto disturbi fisici stagionali, recuperiamo forma fisica e vitalità eccellente. Teniamo sotto controllo i rapporti professionali.

Oroscopo cancro oggi domenica 26 ottobre

Le sensazioni del cuore non proprio favorevoli sono spazzate via da opportunità interessanti che vengono messe sul piatto e delle quali vorremmo approfittare. Siamo armati di buone intuizioni. Gli astri portano giorni estremamente buoni sotto molti aspetti, è nostro compito approfittarne. Una sorpresa chiude la serata in bellezza.

Oroscopo leone oggi domenica 26 ottobre

I sestili di Venere e di Urano ci donano armonia, i loro benefici si fondono in modo positivo e rendono più ampio l’istinto anticonvenzionale. Sorprese piacevoli in arrivo in amore e nelle finanze, tutto, o quasi, arriva sotto forma di gradite novità. Avvertiamo chiaramente un senso di genialità e grande concretezza.

Oroscopo vergine oggi domenica 26 ottobre

Se siamo in attesa del colpo di fulmine, di quello che ci fa battere il cuore all’impazzata, le stelle promettono incontri coinvolgenti. Prendendoci cura del corpo e della mente, non solo aumentiamo il benessere, ma ci sentiamo più lucidi e pronti ad affrontare i nostri impegni. Non è difficile trovare un accordo completo negli affari.

Oroscopo bilancia oggi domenica 26 ottobre

Il disegno dei pianeti potrebbe mettere in seria difficoltà la nostra ricerca di equilibrio, non prendiamo decisioni emotive dettate dall’impeto. La Luna e Venere sono con noi, e questo facilita chiarimenti di situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Prudenza in famiglia, se c’è conflitto fra libertà e sicurezza.

Oroscopo scorpione oggi domenica 26 ottobre

Non troviamo la tranquillità fino a quando dentro regna il disordine, ma una buona dose di autocritica ci aiuta a dare la giusta priorità alle cose. Giove e Marte sono propensi alla presentazione di progetti e piani strategici, approfittiamone ora, è il momento migliore. Siamo seducenti e predisposti a una nuova storia.

Oroscopo sagittario oggi domenica 26 ottobre

Una bella carica fisica e mentale accompagna la giornata, dedichiamo tempo al benessere, allo sport e perché no, a un evento improvvisato. È il momento giusto se vogliamo metterci in gioco e non ci tiriamo indietro, le emozioni non mancano affatto. In ripresa l’economia dopo le ultime spese eccessive e non previste.

Oroscopo capricorno oggi domenica 26 ottobre

Nel pomeriggio la Luna entra nel segno, e nasce il bisogno impellente di riflettere, per prendere decisioni o lavorare concettualmente a obiettivi di particolare rilievo. Il benessere ci accompagna in questa giornata di svago e di riposo, avremo diverse opzioni di scelta. Se l’amore fa i capricci, scegliamo l’indipendenza.

Oroscopo acquario oggi domenica 26 ottobre

La carica personale in questo momento è bassa, e questo ci disturba particolarmente, passiamo subito all’azione coinvolgendo gli amici a noi più cari in una gita fuori porta. Se ci siamo però trovati a dover rinunciare a muoverci, cerchiamo comunque un modo per distrarci. La forza dei nostri sentimenti ci apre il cuore.

Oroscopo pesci oggi domenica 26 ottobre

È giunta l’ora di concentrare tutte le nostre forze su ciò che stiamo costruendo in questo momento. Le buone occasioni arrivano quando ci crediamo davvero. Gli astri sono dalla nostra parte: se abbiamo investito denaro a sufficienza per un progetto, portiamo pazienza. Una passeggiata nel verde dona salute e buonumore.