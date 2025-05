Oroscopo di oggi domenica 25 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 25 maggio, offre previsioni dettagliate per ciascun segno zodiacale. L'ingresso di Saturno e la posizione della Luna influenzano amore, lavoro e relazioni. Ariete si prepara a un impegno morale, mentre Toro affronta tensioni di coppia. Gemelli vive una giornata rilassante e Cancro si dedica agli obblighi familiari. Leone deve gestire emozioni contrastanti, mentre Vergine è pronta a un cambiamento radicale. Scorpione affronta difficoltà comunicative, mentre Sagittario gode di serenità. Capricorno organizza incontri memorabili, Acquario combatte il malumore con l'arte e Pesci si gode momenti di tenerezza.

Oroscopo ariete oggi domenica 25 maggio

L’ingresso di Saturno nel nostro cielo finalmente ci predispone al meglio per affrontare un impegno morale, come avremmo dovuto fare già molto tempo fa. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Viviamo l’amore liberamente sino in fondo, pur nella sua complessità. Prendiamo l’amicizia con più leggerezza, divertiamoci!

Oroscopo toro oggi domenica 25 maggio

Il clima nella coppia risente della Luna quadrata a Plutone in Acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momenti per ricaricarci in famiglia: la fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci per trovare conforto. Una gita fuori porta con gli amici e con i nostri cari.

Oroscopo gemelli oggi domenica 25 maggio

Domenica dal gusto rilassante, in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività, gli impegni sono un piacere e non ostacolano in alcun modo il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa giovare concretamente agli altri. Abbiamo la possibilità di migliorare la forma fisica.

Oroscopo cancro oggi domenica 25 maggio

Nonostante sia un giorno di festa, ci attende una bella scorpacciata di lavoro arretrato. La Luna in Toro ci rende molto produttivi e diligenti. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Sappiamo come appianare le divergenze con la dedizione. Rilassiamo del tutto corpo e mente, se ultimamente siamo in tensione.

Oroscopo leone oggi domenica 25 maggio

Come di consueto, la Luna in quadratura al nostro segno mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che servirebbe per vederci chiaro, ma l’attenzione non ci sostiene affatto. Ritagliamoci uno spazio tutto dedicato a noi per dedicarci ai nostri svaghi.

Oroscopo vergine oggi domenica 25 maggio

In amore funziona solo applicandoci in due e così inauguriamo un percorso condiviso che porta lontano: siamo finalmente pronti a un radicale cambio di vita. La situazione economica tende a diventare più solida. La Luna in Toro ci regala una buona notizia. Il sentimento si muove in un turbine di grande passione e affetto incondizionato.

Oroscopo bilancia oggi domenica 25 maggio

Le gioie del cuore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per la settimana entrante. Viviamo l’amicizia in piena libertà! Ogni incontro, pur se fugace, costituisce sempre un’occasione di crescita e di arricchimento. Una buona manualità da sfruttare nei lavori in casa.

Oroscopo scorpione oggi domenica 25 maggio

Possibili difficoltà di comunicazione con la persona amata e gli amici, a causa dell’opposizione lunare: se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa. Giornata da trascorrere alle terme in totale riposo o all’aria aperta.

Oroscopo sagittario oggi domenica 25 maggio

Una dolce sensazione di appagamento, legata al calore che diamo e riceviamo dagli altri, contribuisce a tirar fuori la parte migliore di noi. Faccende domestiche, lavoro e rapporti affettivi filano serenamente e con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Tisane a base di echinacea per dare sollievo alla gola sofferente.

Oroscopo capricorno oggi domenica 25 maggio

La Luna in trigono aiuta a scongiurare la monotonia di una sonnacchiosa domenica. Organizziamo una rimpatriata con gli amici di sempre, da ricordare a lungo. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri, se non vogliamo andare contro i nostri interessi. Ottime le occasioni da afferrare con prontezza senza farsele scappare.

Oroscopo acquario oggi domenica 25 maggio

La Luna in quadratura a Plutone rende l’atmosfera incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni impossibili che ci farebbero solo perdere tempo. Teniamo a bada il nervosismo e l’inquietudine.

Oroscopo pesci oggi domenica 25 maggio

Giornata generosa nei nostri confronti. La Luna in Toro allevia le tensioni quotidiane e ci regala momenti di tenerezza tutti da vivere in famiglia. Abbiamo voglia di sentirci vivi? Un incontro inaspettato può farci riscoprire la gioia di piacere agli altri e di piacere a noi stessi. Siamo baciati dalla fortuna, tentiamo la sorte.