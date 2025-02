Oroscopo di oggi domenica 23 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Domenica 23 febbraio porta con sé una serie di previsioni astrologiche che promettono di influenzare amore, lavoro e benessere per ciascun segno zodiacale. Mentre l'Ariete si rifugia nel calore domestico, il Toro trova conforto nei legami familiari. I Gemelli affrontano sfide lavorative, mentre il Cancro ha l'opportunità di esprimere i propri sentimenti. Ogni segno ha qualcosa di unico da vivere oggi, dalle sorprese del Leone alla concretezza della Vergine. Scopri cosa riservano le stelle per te in questa giornata invernale.

Oroscopo ariete oggi domenica 23 febbraio

Tipica giornata d’inverno in cui il tepore della casa, il divano e le pantofole sono tutto quello che desideriamo per stare bene, sperando che gli impegni non interferiscano. Arriverà il disgelo! Nel frattempo come la terra, sonnecchiamo e teniamo in caldo i semi piantati. Da sorvegliare le finanze e i rapporti con i superiori.

Oroscopo toro oggi domenica 23 febbraio

Un’atmosfera che privilegia i legami familiari quanto mai saldi e affettuosi. Piacevoli incontri con parenti e amici persi di vista da molto tempo. Un sacco di golose opportunità da giocare. Stuzzicanti sorprese nella vita a due. Un breve viaggio verso una meta interessante. Passiamo un po’ di tempo a farci belli, ne vale la pena.

Oroscopo gemelli oggi domenica 23 febbraio

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro che non ci molla un attimo neanche di domenica, generando insofferenza e voglia di essere altrove. Vacanze, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso in questo momento, se non intervenisse qualcuno a rasserenarci. Abbiamo bisogno di respirare aria pulita a pieni polmoni.

Oroscopo cancro oggi domenica 23 febbraio

Paura di rimetterci il cuore? Oggi avremo un’occasione da non perdere per manifestare a chi ci interessa i nostri veri sentimenti. Sveliamoli con una punta di malizia. Se fra i desideri ci sono i confetti, un pupo o una nuova casa, è il momento giusto per il grande passo. Una breve gita antistress e anti parenti impiccioni.

Oroscopo leone oggi domenica 23 febbraio

Lavoreremo di buona lena, senza avere plateali riconoscimenti, ma il modo in cui gestiremo le faccende segnerà molti punti a favore della nostra credibilità. Siamo in fase di gestazione di molti e nuovi importanti progetti di vita. Coltiviamo la pazienza e l’umiltà. Ritorno di una persona dopo una temporanea separazione.

Oroscopo vergine oggi domenica 23 febbraio

Con la Luna in aspetto favorevole, che dispensa tenacia, ambizione e grande concretezza, gli obiettivi a cui miriamo si vanno gradualmente avvicinando. Specie se viviamo una relazione molto solida e duratura, è tempo di fare qualche “concreta” mossa per rafforzarla. Successi e conferme nello sport. Che fuoriclasse!

Oroscopo bilancia oggi domenica 23 febbraio

Con ogni probabilità a irritarci è un pranzo in famiglia “indigesto” in tutti i sensi. Difficile sottrarci, ma è possibile alleggerire pietanze e clima. Intellettualmente siamo piuttosto audaci, perciò con lo stesso coraggio possiamo modificare ciò che non ci va a genio. Una breve pausa dal solito ambiente sarebbe salutare.

Oroscopo scorpione oggi domenica 23 febbraio

Che bel momento tranquillo! Dalla nostra parte, oltre alla determinazione, all’allegria, avremo quel fascino malandrino con cui faremo strage di cuori. Al riparo da storie impegnative e a lungo termine, collezioniamo flirt, passioni improvvise e baci rubati. Una notizia da parte di un amico ci mette subito di buonumore.

Oroscopo sagittario oggi domenica 23 febbraio

Il desiderio di viaggiare molto come piace a noi fa i conti con il portafogli, forse poco gonfio. Però, con qualche taglio al superfluo e ridimensionando le nostre pretese, si può fare. Poche e semplici regole da osservare rafforzano i legami familiari e rasserenano la quotidianità. Vita affettiva movimentata, tra coccole e ramanzine.

Oroscopo capricorno oggi domenica 23 febbraio

La disponibilità all’ascolto renderà il rapporto di coppia molto più appagante. Se il legame è in rodaggio, offriamo l’immagine più autentica di noi. Sostenendo i nostri programmi, la Luna nel segno ci rincuora sulle decisioni operate in precedenza. Favorita la chiropratica per risolvere i nostri malanni fisici e doloretti.

Oroscopo acquario oggi domenica 23 febbraio

Amministriamo le energie mentali con grande accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questa condizione. Potremo soddisfare i bisogni culturali. Condividiamo con chi amiamo gli interessi che ci appassionano. Nei nuovi incontri lasciamo l’iniziativa. Accordiamo la nostra linea d’azione su quella altrui.

Oroscopo pesci oggi domenica 23 febbraio

Il passaggio della Luna in Capricorno ci mette in grado di sostenere, senza lasciarci prendere dall’emozione, anche i confronti più lunghi e impegnativi. I punti di forza sono la concretezza dei sogni e la capacità di far tesoro delle informazioni che otterremo. Un amore tutto da vivere con pienezza e adesione al presente.