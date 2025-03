Oroscopo di oggi domenica 23 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 23 marzo, l'Ariete vive una giornata intensa sotto l'influsso di Venere e Plutone. L'amore, in tutte le sue forme, diventa il protagonista assoluto, oscurando ogni altra preoccupazione. La Luna in Capricorno, tuttavia, sussurra la necessità di concentrarsi anche sugli impegni lavorativi. È un momento di grande energia e coraggio, ideale per chi desidera affrontare le sfide con passione e determinazione. Nonostante le distrazioni del cuore, è importante non perdere di vista gli obiettivi professionali.

Oroscopo ariete oggi domenica 23 marzo

Congiunto a Venere e in sestile a Plutone, il Sole oggi non sente ragioni. L’amore è il presente, il passato e il futuro, il resto non conta affatto. In sottofondo, il grillo parlante della Luna in Capricorno richiama al lavoro, ma la voce del cuore è più forte di tutto. Ottimo momento. Siamo forti, energici e coraggiosi.

Oroscopo toro oggi domenica 23 marzo

Se ci aspettiamo una giornata monotona, ci sbagliamo di grosso: la compagnia della Luna in trigono ravviva lo spirito e tiene lontana la noia. Circondiamoci di gente dalla mente aperta, che ci mostri con gli esempi come mantenere interessi e curiosità. Alziamo il tiro delle ambizioni, non accontentiamoci di ciò che abbiamo.

Oroscopo gemelli oggi domenica 23 marzo

Un pensiero estroso mette temporaneamente in crisi la nostra concretezza, ma è la logica a spuntarla e a recuperare in maniera eccellente il controllo della situazione. Teniamo in panchina la riservatezza, se il nostro intento è quello di renderci indispensabili e... irresistibili. Dobbiamo imparare a lasciare andare, a liberarci dei pesi.

Oroscopo cancro oggi domenica 23 marzo

La Luna in opposizione comporta che l’entusiasmo scenda in picchiata e che occorra fare i conti con la realtà. Guardiamo le cose con un certo distacco. In questa fase dobbiamo pensare a costruirci una reputazione professionale più stabile. Serve maggiore abilità. Forma piuttosto sottotono, approntiamo un piano di recupero.

Oroscopo leone oggi domenica 23 marzo

È una tranquilla domenica di primavera: tutto scorre tranquillamente e senza particolari scosse, fra piccole novità che comunque ci fanno sentire rilassati e appagati. Il capo potrebbe avanzare proposte allettanti, che contemplano un guadagno inatteso da non trascurare. Idee e legami profondi, abbiamo una marcia in più.

Oroscopo vergine oggi domenica 23 marzo

Atmosfera serena, con la Luna in trigono dal Capricorno. Ai dubbi rispondiamo con una determinazione ferrea, puntando dritti al risultato. Piccole gioie fatte di cose semplici, ma non per questo poco importanti. Prendiamoci del tempo libero da dedicare solo a noi stessi. Tutti i progetti procedono per giungere a compimento.

Oroscopo bilancia oggi domenica 23 marzo

La nostra ben nota lucidità dovrebbe consentirci di cogliere tutti i lati di un problema, purtroppo la Luna non è di questa idea e in questo momento ci confonde. Il lavoro e lo studio vanno vissuti con una buona dose di curiosità e di entusiasmo. Se siamo stanchi, facciamo una pausa. Il barometro amoroso accusa una leggera flessione.

Oroscopo scorpione oggi domenica 23 marzo

Non tutti hanno la nostra idea di lealtà, scoprirlo è chiaramente doloroso e difficile da superare. Se qualcuno cerca di farci le scarpe, reagiamo con determinazione. Può crearsi l’occasione giusta per sederci a tavolino e analizzare tutto quello che ultimamente ci inquieta. Ci farebbe bene passeggiare in collina o in campagna.

Oroscopo sagittario oggi domenica 23 marzo

Capita a chiunque di perdere concretezza, sbandando anche solo per un istante. Non facciamone un dramma e rimettiamoci in carreggiata subito dopo. La fine di un rapporto è un passo senza ritorno. Siamo davvero sicuri di aver tentato tutto il possibile per scongiurarlo? Se ciò che ci intriga è il nuovo, cambiamo abitudini.

Oroscopo capricorno oggi domenica 23 marzo

Abbiamo in canna una tenacia incredibile, che facilita ogni impresa professionale. Se l’amore non gira, forse troveremo le cause volgendo il nostro sguardo al passato. Se vantiamo dei crediti da riscuotere, oggi si presenterà la possibilità di domandare il rimborso dovuto. Coltiviamo l’ottimismo, lasciamo spazio alle emozioni.

Oroscopo acquario oggi domenica 23 marzo

Il gioco che si sta creando nel nostro cuore è intrigante. Dopo una baruffa, la dolce metà si scuserà e ci coccolerà, ribadendo i suoi sentimenti nei nostri confronti. Qualche ottima opportunità si manifesterà nel lavoro, ove l’ambiente sereno favorirà la crescita e l’espansione. Buone intuizioni nelle finanze da concretizzare.

Oroscopo pesci oggi domenica 23 marzo

La sosta della Luna in Capricorno spiega bene i motivi dell’odierno stato di quiete. In prima fila ci sono le nostre ambizioni e i progetti a cui teniamo da avviare. Grazie alla nostra capacità di conciliare gli opposti, verrà meno la contraddizione che ci angustiava. Un corteggiamento inatteso non ci lascia indifferenti.