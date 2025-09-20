Oroscopo di oggi domenica 21 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 21 settembre, offre uno sguardo approfondito su ciò che gli astri riservano per ciascun segno zodiacale. Mentre l'Ariete esplora nuovi orizzonti d'investimento, il Toro si concede una giornata di relax a contatto con la natura. I Gemelli affrontano pensieri complessi grazie alla guida interiore, mentre il Cancro trova supporto inaspettato di fronte a vecchi problemi. Il Leone si carica di energia per una domenica conviviale, e la Vergine si sente invincibile sotto l'influsso del Sole congiunto alla Luna nuova. La Bilancia sperimenta nuove modalità di confronto, lo Scorpione riflette sui cambiamenti in amore, e il Sagittario cerca conferme dall'ambiente circostante. Il Capricorno, sotto l'influsso della Luna nuova, supera le difficoltà organizzative, mentre l'Acquario riceve segnali di stima sul lavoro. Infine, i Pesci sono invitati a mantenere la pazienza e a concentrarsi sui traguardi sentimentali.

Oroscopo ariete oggi domenica 21 settembre

Nuovi orizzonti d’investimento sono pronti al varo, ma prima, a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli che potrebbero fare la differenza. Risentiamo del clima ballerino all’interno dei legami affettivi: forse è la quotidianità che genera una certa insofferenza. Scambi di opinione con chi condivide le nostre passioni.

Oroscopo toro oggi domenica 21 settembre

Giornata ideale per concederci una gita, ritemprarci a contatto con la natura e coccolarci con trattamenti termali mirati al nostro benessere. Favorita l’audacia in amore. Ottime notizie per chi è sentimentalmente solo. In arrivo un invito intrigante, che dobbiamo subito accettare. Da migliorare e monitorare il rapporto con il cibo.

Oroscopo gemelli oggi domenica 21 settembre

La Luna in quadratura ci pone di fronte a una matassa di pensieri contorti e tutti da sbrogliare. Una voce interiore ci guida, aiutandoci a cambiare le cose per il meglio. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico: cominciamo ad agire in maniera diversa. Concentriamoci unicamente sulle nostre reali priorità.

Oroscopo cancro oggi domenica 21 settembre

Dovendo fronteggiare degli imprevisti o adattarci a esigenze pratiche, possiamo contare sulla Luna in Vergine per diventare più precisi e analitici. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema che ci tormenta da tempo troviamo appoggi e comprensione. Una dritta di un amico ci mette sulla pista giusta.

Oroscopo leone oggi domenica 21 settembre

Carichi di energia in tutte le attività che richiedono socializzazione, oggi riusciamo a trascorrere una domenica all’insegna della convivialità. Determinati, efficienti e rapidi nell’agire, ci impegniamo per fare ordine, spazzando il campo da tutto ciò che riteniamo superfluo. Pensiamo a quanto di buono abbiamo realizzato.

Oroscopo vergine oggi domenica 21 settembre

Il Sole congiunto alla Luna nuova ci rende forti e invincibili agli occhi dei figli o della persona amata. Nessuno concretizza la felicità come lo facciamo noi. Prendiamoci la responsabilità di agire nella coppia, senza pretendere di ottenere comunque qualcosa in cambio. Mettiamo al centro noi stessi e le nostre finalità.

Oroscopo bilancia oggi domenica 21 settembre

Una discussione particolarmente animata con i nostri cari amici è uno stimolo per testare una nuova modalità di vivere un confronto, meno accusatoria e più empatica. “Aiutati che il ciel ti aiuta.” Più che la forza, servono di certo furbizia e morbidezza, le nostre peculiarità. Passeggiate distensive contrastano la stanchezza.

Oroscopo scorpione oggi domenica 21 settembre

Emergono spunti di riflessione su quanto in amore abbiamo regalato a piene mani, senza trattenerci: la consapevolezza favorisce il cambiamento. Un’annosa faccenda può essere finalmente affrontata e risolta per il meglio. Buone possibilità di piccole entrate extra inaspettate. Conferme per le coppie in rodaggio o appena nate.

Oroscopo sagittario oggi domenica 21 settembre

Oggi scarseggiamo di senso pratico, soprattutto nelle questioni domestiche: privi di ogni tipo di inventiva, rischiamo di commettere qualche errore di troppo. Ci attendiamo conferme da parte dell’ambiente circostante, ma per il successo a tutto tondo bisogna ancora aspettare. Una corte serrata potrebbe dare i risultati sperati.

Oroscopo capricorno oggi domenica 21 settembre

Sotto l’influsso della Luna nuova in Vergine, scompare in un attimo ogni difficoltà organizzativa. Siamo degli ottimi padroni di casa, senza essere troppo formali. Prepariamoci a fare passi avanti, a valutare con discernimento le possibilità di un investimento economico. Doni a sorpresa molto graditi ci regalano emozioni.

Oroscopo acquario oggi domenica 21 settembre

Il lavoro, nonostante sia domenica, reclama appassionatamente alcuni di noi: a fronte di impegno e dedizione, riceviamo preziosi segnali di stima da chi ci circonda. Chi, nei giorni precedenti, ha dovuto fare i conti con alcune preoccupazioni, oggi torna a riveder le stelle. Pensiamo a iniziare bene, il resto viene da sé.

Oroscopo pesci oggi domenica 21 settembre

La Luna, nel suo aspetto di opposizione, ci invita a non perdere la pazienza con chi amiamo, a seguito di piccoli e futili disguidi dovuti a interferenze familiari. Focalizziamoci sui traguardi nei sentimenti. È ora di prendere quella decisione rimandata troppo a lungo. Sfruttiamo al meglio la comunicazione non verbale.