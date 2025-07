Oroscopo di oggi domenica 20 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

In questa domenica 20 luglio, l'oroscopo offre uno sguardo approfondito sulle influenze astrologiche che guidano i segni zodiacali. Dall'amore alla carriera, ogni segno riceve consigli su come affrontare la giornata al meglio. Gli Ariete sono invitati a gestire la gelosia nelle relazioni, mentre i Toro devono rivedere le proprie abitudini con autocritica. I Gemelli trovano supporto nei vecchi amici, e i Cancro sono incoraggiati a mettere da parte i pensieri pesanti per godere della compagnia dei propri cari. Scopri cosa riserva il cielo per te oggi.

Oroscopo ariete oggi domenica 20 luglio

Il tempo è nostro amico in questa domenica, le ore di svago ci offrono riposo e distrazione in compagnia di chi, come noi, ama condividere esperienze con gli altri. Il gioco fra innamorati diventa difficile, se non impariamo a gestire la gelosia e le nostre reazioni. Attiviamo la muscolatura per mantenere l’elasticità.

Oroscopo toro oggi domenica 20 luglio

La natura ci porta a essere radicati nelle nostre abitudini e, particolarmente, nei nostri principi. Rivediamo le nostre posizioni con autocritica. Ci permettiamo di fare onore alla buona tavola festiva, ma poi teniamo sotto controllo l’alimentazione. Inutile lamentarci della nostra gestione finanziaria, meglio fare qualcosa di concreto.

Oroscopo gemelli oggi domenica 20 luglio

L’attaccamento alla famiglia ci porta a essere estremamente protettivi e solleciti nei confronti dei nostri cari, rischiando a volte di condizionarli troppo. Un ampio sguardo alla nostra economia futura ci consente anche un investimento favorevole. I vecchi amici si confermano fidati e di appoggio in maniera duratura.

Oroscopo cancro oggi domenica 20 luglio

È possibile una sensazione di destabilizzazione data dalla posizione lavorativa, il desiderio di ottimizzare ciò di cui ci occupiamo è grande. Per oggi accantoniamo i pensieri pesanti, solo così possiamo apprezzare in pieno la presenza di chi ci ama davvero da molto tempo. Confidiamo nella fantasia e nell’intuito che ci guida.

Oroscopo leone oggi domenica 20 luglio

Ottimo momento per riordinare tutto quello che è stato accantonato per mancanza di tempo, ma purtroppo manca la giusta volontà. Troppa polemica, per chi vive in coppia, potrebbe anche stancare la persona che abbiamo accanto. Seguire i consigli di un amico che ci conosce bene ci dà modo di riflettere con attenzione.

Oroscopo vergine oggi domenica 20 luglio

Un passaparola fra amici mette in discussione la nostra opinione riguardo una conoscenza comune. Meglio allontanarsi dai pettegolezzi quanto prima senza guardarci indietro. Facciamo un bel respiro e accantoniamo il nostro senso del dovere almeno in questo giorno di riposo. Tentiamo la fortuna investendo una piccola cifra.

Oroscopo bilancia oggi domenica 20 luglio

Diamo spazio alle nuove amicizie, lanciamoci verso avventure, imprese e storie nuove ed emozionanti, pronti anche a cambiare stile di vita, se ce ne fosse la necessità e l’occasione. Poca concentrazione e tanta voglia di evasione potrebbero essere, in questo frangente, i nostri nemici. Seguiamo l’istinto che ci guida verso il prossimo.

Oroscopo scorpione oggi domenica 20 luglio

Non ci lasciamo coinvolgere in programmi già decisi da altri, tendendo ad ascoltare il desiderio di pace e tranquillità di cui abbiamo bisogno. Varie spese inattese potrebbero gravare non di poco sul nostro conto in banca, ma non perdiamoci d’animo. Clima di buon accordo emotivo per i legami stabili da lungo tempo.

Oroscopo sagittario oggi domenica 20 luglio

La voglia di agire e di realizzare tutto quello che abbiamo in mente produce energia, ma anche confusione: serve maggiore chiarezza e concretezza. In un transito di opposizione, Venere e Urano potrebbero dare squilibrio e insofferenza alle relazioni. Una serata con gli amici di sempre ci regala nuovi impulsi.

Oroscopo capricorno oggi domenica 20 luglio

È arrivato il momento di fare progetti importanti per chi ha una storia d’amore già avviata da tempo e stabile: si aprono nuove strade che rendono tutto più semplice. Il sole estivo ci porta buonumore e positività, la fantasia ci aiuta nelle attività manuali e artistiche. Il cuore fa salti di gioia attirando nuove emozioni.

Oroscopo acquario oggi domenica 20 luglio

Plutone dà corso a una evoluzione di noi stessi, una trasformazione graduale volta al miglioramento della carriera, ma anche della vita privata. Come cuori solitari mettiamoci in gioco per conquistare la persona che ci attrae maggiormente: Leone o Gemelli? Finanze in costante crescita, ma occorre ancora pazienza.

Oroscopo pesci oggi domenica 20 luglio

Prepariamoci a goderci una meritata vacanza, anche se non è semplice gestirne le difficoltà organizzative. Si prospettano nuove amicizie. Freniamo gli atteggiamenti impulsivi, perché potrebbero vanificare le ottime posizioni raggiunte fino a questo momento. Buon periodo per rafforzare consapevolezza e rapporti.