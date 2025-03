Oroscopo di oggi domenica 2 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 2 marzo, gli astri ci offrono un quadro variopinto di emozioni e opportunità per ogni segno zodiacale. L'Ariete vive un'atmosfera amorevole con la Luna e Venere congiunti, mentre il Toro si gode una giornata di riposo in famiglia. I Gemelli trovano nuove prospettive grazie alla Luna di Fuoco, e il Cancro sceglie di rallentare i ritmi imposti dalla focosa Luna. Il Leone è dinamizzato da nuove idee, mentre la Vergine cerca di soddisfare curiosità inconfessate. La Bilancia evita conflitti di coppia, e lo Scorpione trova fortuna nei commerci. Il Sagittario è rilanciato da Cupido, il Capricorno affronta rimescolii interiori, l'Acquario si lancia nella movida festiva, e i Pesci riflettono sull'amore.

Oroscopo ariete oggi domenica 2 marzo

Atmosfera amorevole con la Luna e Venere congiunti nel segno. Il cuore, che è stregato da una nuova conoscenza, per l’entusiasmo batte a mille. Contrasti in famiglia per le solite questioni: ci si rimproverano scarsa presenza e troppa ostinazione. Stanchi di ascoltare sempre il solito ritornello? Cambiamo la canzone.

Oroscopo toro oggi domenica 2 marzo

Giornata di riposo. Tra le braccia accoglienti della famiglia, sereni e beati. Come da copione pranzo abbondante, a seguire una bella passeggiata digestiva in mezzo alla natura. A sorpresa un messaggio di un amico. Il tono allusivo scatena fantasie, forse non del tutto infondate. Cupido ci sorride, ma per noi non è abbastanza.

Oroscopo gemelli oggi domenica 2 marzo

Oggi la Luna di Fuoco spalanca nuove prospettive. La vita ci appare piena di promesse per il prossimo futuro: elettrizzante, dinamica e imprevedibile, come noi. Se viviamo una storia, sarà fonte di gioia e di complicità, frizzante come una bollicina d’annata speciale. Musica allegra, balli afro o latinoamericani.

Oroscopo cancro oggi domenica 2 marzo

La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporci dei ritmi velocissimi. Giustamente non le diamo corda: oggi è festa, possiamo pure prendercela comoda e rimandare ad un secondo momento. Dopo aver corso per tutta la settimana, abbiamo un solo desiderio: staccare la spina e farci coccolare. Un viaggio, una gara sportiva da rimandare.

Oroscopo leone oggi domenica 2 marzo

In trigono nel nostro cielo, la Luna in un segno di Fuoco dinamizza piacevolmente questa domenica, regalandoci nuove idee e varie, inattese opportunità. Al centro della scena l’amore, garantito da Venere che non ci pone interrogativi, ma offre belle delle certezze. Praticamente imbattibili, siamo in una botte di ferro.

Oroscopo vergine oggi domenica 2 marzo

Fuori siamo il ritratto della tranquillità, ma dentro coviamo curiosità inconfessate che forse la nostra metà sarebbe felice come noi di soddisfare. Giorno non proprio rilassante e in alcuni casi pure di impegno nel volontariato. L’ozio non ci appartiene affatto. Guaranà e ginseng per ritrovare un po’ di slancio e vivacità.

Oroscopo bilancia oggi domenica 2 marzo

Un terremoto di coppia scongiurato, grazie all’intercessione non soltanto di un parente davvero affettuoso, ma anche di un barlume di saggezza. Più facile fare l’amore piuttosto che la guerra, specie se i sentimenti come nel nostro caso sono intensi e sinceri. Per non inciampare, facciamo bene attenzione a dove mettiamo i piedi.

Oroscopo scorpione oggi domenica 2 marzo

La fortuna assiste coloro che commerciano e viaggiano. Per tutti gli altri, tutto scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d’artificio. Se siamo stati precettati per il turno festivo, dovremo lavorare, ma le ricompense non tarderanno ad arrivare. Malesseri che vanno e vengono senza lasciare alcuna traccia o strascichi.

Oroscopo sagittario oggi domenica 2 marzo

Il bollente trigono griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista chi è solo e chi è accoppiato. Dopo una breve fase di stanca appena passata, Cupido rilancia. Bello quando la vita ci sorride amorevolmente, chi amiamo è vicino e gli amici ci vogliono in un’impresa avventurosa. Agili e scattanti sia nel corpo sia nella mente.

Oroscopo capricorno oggi domenica 2 marzo

Ci secca quando qualcuno pretende di darci ordini, ma “conoscendo i nostri polli”, lo lasciamo parlare e poi facciamo al solito di testa nostra. Rimescolio interiore per un incontro con una vecchia fiamma. Ormai è storia, ma qualcosa dentro di noi si muove ancora. Chiasso in casa? Tappi nelle orecchie o cuffie in testa.

Oroscopo acquario oggi domenica 2 marzo

“Che bella cosa una giornata di sole!”. La Luna, Venere e Giove riscaldano il cuore e alzano le temperature sopra la media. Totale il coinvolgimento. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi nella movida festiva, tra incontri fatali e divertimenti di ogni genere. Il dinamismo ci fa stare bene. Guai a chi si ferma! Andiamo avanti per la nostra strada.

Oroscopo pesci oggi domenica 2 marzo

Per l’amore è un periodo inquieto, ma oggi a parte tutto abbiamo deciso che chi ci vuole ci cerca e chi non ci vuole non ci merita affatto. O no? Un sogno potrebbe pure finire lasciandoci l’amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia. Regolarità nello stile di vita, guida del nostro benessere interiore.