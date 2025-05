Oroscopo di oggi domenica 18 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 18 maggio, l'oroscopo dell'Ariete promette una domenica all'insegna del relax e della compagnia degli amici più cari. Il sestile della Luna in Acquario contribuisce a creare un clima disteso, ideale per rafforzare le relazioni personali e godere di momenti di serenità. Questo aspetto astrale alimenta la fiducia in sé stessi, rendendo la giornata particolarmente favorevole per coltivare legami affettivi e dedicarsi al dolce far niente.

Oroscopo ariete oggi domenica 18 maggio

Stato d’animo cullato dal dolce far niente di questa domenica. Gli amici più cari ci vogliono un gran bene e fanno a gara per stare in nostra compagnia per qualche ora. Occhi puntati sul rapporto di coppia: il clima disteso, con il sestile della Luna in Acquario, è un vero toccasana. Sicurezza che alimenta la fiducia in noi stessi.

Oroscopo toro oggi domenica 18 maggio

Giornata caratterizzata da turbolenze in famiglia, a causa della quadratura lunare. Progettiamo grandi cambiamenti senza l’appoggio degli altri. Razionalità, senso pratico, ordine mentale, da mettere in campo nel caso ci capitassero degli imprevisti all’ultimo momento. Nervosismo per una questione che credevamo risolta.

Oroscopo gemelli oggi domenica 18 maggio

Clima positivo per riprendere il contatto con noi stessi. Riscopriamo con piacere quanto sia rilassante poltrire tutto il giorno sul divano. Famiglia e amore, gli argomenti preferiti delle nostre conversazioni: siamo degli inguaribili romantici. Affari molto fortunati, se studiamo con cura i dettagli e andiamo a colpo sicuro.

Oroscopo cancro oggi domenica 18 maggio

Un caro amico ci fornisce preziosi consigli, rafforzando la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi per esplorare nuovi percorsi. In ambito familiare, qualche piccola tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza. Nuove sfide personali da affrontare. Programmi di benessere per tutti i gusti e le esigenze.

Oroscopo leone oggi domenica 18 maggio

Una domenica da cestinare, se solo fosse possibile. Cerchiamo di cogliere la luce in fondo al tunnel, oltre ai contrattempi e ai dissidi affettivi. L’opposizione della Luna e la nostra innata testardaggine aumentano in maniera esponenziale la gelosia nel rapporto di coppia. Scarseggia la fantasia, ma oggi non ci viene richiesta.

Oroscopo vergine oggi domenica 18 maggio

È sufficiente l’avvicinarsi della bella stagione per migliorare il nostro umore in un attimo. Ci alziamo dal letto carichi di iniziative da portare a termine. Il cuore batte forte come nei nostri sogni. Le coppie collaudate recuperano tutto lo smalto degli esordi. Ritmo frenetico e orari del tutto scombinati? Occorre una bella pausa.

Oroscopo bilancia oggi domenica 18 maggio

Compiti per casa: chiamare per nome e identificare l’origine di tutto ciò che ci crea disagio. Riconoscerlo sarà infatti il primo passo per superarlo al meglio e nel minor tempo possibile. Complice la Luna in Acquario, organizziamo una gita divertente o un’uscita spensierata con gli amici. Spesa imprevista per un dono a una persona importante.

Oroscopo scorpione oggi domenica 18 maggio

Con l’ostilità lunare, ci troviamo privi di energia positiva da riversare su chi ci è accanto. Sforziamoci di trovare il bello nella quotidianità mentre la viviamo. Poco propensi a metterci in gioco, piuttosto diffidenti verso le novità, ma è necessario cambiare alcune abitudini. Medico d’eccezione, chi amiamo: affidiamoci a lui.

Oroscopo sagittario oggi domenica 18 maggio

Bisognosi d’amore, ci guardiamo intorno carichi di speranza: potremmo trovarlo vicino a noi, travestito da un’amicizia di vecchia data che sta finalmente per gettare la maschera. Buttiamoci a testa bassa nelle faccende domestiche, per riordinare così facendo il caos intorno a noi. Non pretendiamo dagli altri delle scelte fuori tempo.

Oroscopo capricorno oggi domenica 18 maggio

Parlare dei nostri sentimenti a un amico che ci incoraggia è un piacere a cui non possiamo rinunciare. Vuotare il sacco ci fa davvero bene e ci rende più liberi. Con chi ci sta accanto la comunicazione è semplice e fluida. Scambiarci opinioni e confrontarci aprono mente e cuore. Sottoposti a un interrogatorio, diamo le risposte giuste.

Oroscopo acquario oggi domenica 18 maggio

Un drappello di armigeri, capitanati dalla Luna, marcia nel nostro cielo. Oggi in famiglia è sensato rimanere nei ranghi e fare fronte unito. Atteggiamenti contraddittori da parte di chi amiamo? Siamo accondiscendenti per evitare inutili dissidi e complicazioni. Conserviamo il meglio e liberiamoci del superfluo: alleggeriamoci.

Oroscopo pesci oggi domenica 18 maggio

L’atmosfera si annuncia dinamica e frizzante, fautrice di nuove amicizie e piacevoli iniziative. Viaggi di coppia estemporanei e intimità passionale e coinvolgente. Bella la sensazione di essere al sicuro. Piena la fiducia nei nostri affetti più cari: amato, familiari e amici. Nessun malanno, solo un po’ di nostalgia in serata.