Oroscopo di oggi domenica 16 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 16 marzo, le stelle ci offrono un quadro variegato per ciascun segno zodiacale. L'opposizione della Luna e la quadratura di Marte influenzano l'Ariete, mentre il Toro trova strumenti per combattere la noia. I Gemelli godono di una giornata armoniosa grazie alla Luna in trigono, e il Cancro affronta sfide emotive. Ogni segno trova il suo percorso unico tra sfide e opportunità, in una giornata che promette di essere ricca di sorprese e introspezioni.

Oroscopo ariete oggi domenica 16 marzo

L’opposizione della Luna, appesantita anche dalla quadratura di Marte, ci causa un problema familiare imprevisto. Agiamo con calma e metodo e lo risolveremo in un attimo. Alziamo un muro, difendiamoci dagli attacchi ed evitiamo che qualcuno ficchi il naso nei nostri affari. Siamo più attenti alla comunicazione non verbale.

Oroscopo toro oggi domenica 16 marzo

Gli strumenti per sconfiggere la noia che ci attanaglia e guadagnarci ammirazione e applausi ci sono: sta a noi decidere come e soprattutto su cosa impiegarli. Qualche divergenza con chi ci è a fianco non è risolta, ma sapremo essere concilianti e siglare una tregua. Diamo precedenza agli alimenti ricchi di Omega 3.

Oroscopo gemelli oggi domenica 16 marzo

Per chi di noi generalmente soffre il clima domenicale, svegliarci con la Luna in trigono può cambiare completamente le carte in tavola. Conciliare attività e impegni con la famiglia risulta più facile del previsto, con ampia soddisfazione in entrambi gli ambiti. L’atmosfera è giocosa e divertita, proprio come piace a noi.

Oroscopo cancro oggi domenica 16 marzo

La Luna gestisce le nostre emozioni e ci costringe a una rapida ritirata all’interno del nostro cuore. Le nuove relazioni non riescono a decollare come vorremmo. Nulla ci viene regalato, perciò ogni risultato sarà frutto della determinazione e conquistato con la fatica. Un polverone aleggia sopra di noi, da scacciare in fretta.

Oroscopo leone oggi domenica 16 marzo

Di fronte a una giornata festiva che sembrava procedere piuttosto a rilento, dovremo ricrederci con un certo stupore: la Luna in Bilancia avalla i programmi di svago con gli amici. Chi amiamo è esigente, ma ha ragione: troppe volte, per distrazione, dimentichiamo un “ti voglio bene”. Desiderio di nuovi acquisti, di forme di creatività.

Oroscopo vergine oggi domenica 16 marzo

La dolce metà sta sul chi va là, pronta a valutare negativamente ogni nostro minimo tentennamento. Proponiamo qualcosa che sappiamo le piacerà di certo. È il momento di agire, di muoverci, anche se si tratta solo di seminare in attesa di tempi migliori per raccogliere. Con un approccio pratico e concreto, fuori i guai.

Oroscopo bilancia oggi domenica 16 marzo

La Luna nel nostro segno si trova a gestire l’influsso bellicoso di Marte. Precettati per un’emergenza, ci tocca rinunciare a divertimento e riposo su cui speravamo tanto. Ciò che ci irrita è l’atteggiamento del capo. Gli abbiamo dato un dito e ora pretende tutto il braccio. Guardiamo l’orizzonte e scopriamo quanto è ampio.

Oroscopo scorpione oggi domenica 16 marzo

Buone notizie per le procedure burocratiche o legali: emergono nuovi documenti che aprono a soluzioni definitive. Finalmente s’intravede uno spiraglio. Rapporti burrascosi potrebbero essere la normale conseguenza del nostro nervosismo, dettato dalla stanchezza. Il rilassamento è molto difficile da raggiungere davvero.

Oroscopo sagittario oggi domenica 16 marzo

La bella posizione della Luna ha il profumo delle violette primaverili: inebria e fa sognare. Purtroppo passa in fretta, perciò approfittiamone fin quando è possibile. Sarebbe imperdonabile se per diffidenza non cogliessimo l’opportunità di fare un breve viaggio. Avanziamo richieste, saranno prese in considerazione.

Oroscopo capricorno oggi domenica 16 marzo

Una domenica in cui la vitalità scende sotto i talloni, con la quadratura lunare: la vita sociale evapora e al lavoro meglio starci alla larga. Una questione difficile ed ingarbugliata, come un reclamo o una contestazione, si risolverà rapidamente in un nulla di fatto. Mettiamoci più in gioco, se vogliamo più spazio.

Oroscopo acquario oggi domenica 16 marzo

Le cose da fare sono tante e il tempo a disposizione è molto poco: giunge in soccorso la Luna in Bilancia, che aumenta il livello dell’attenzione e ci regala energia. La buona musica ci consente di accordarci alle vibrazioni giuste, per guardarci dentro e trovare consolazione. Organizziamo un viaggio o una vacanza in famiglia.

Oroscopo pesci oggi domenica 16 marzo

Il dubbio in amore è cruciale. Si tratta di decidere se metterci il cuore e rischiare il tutto per tutto o se tirarci fuori preventivamente da coinvolgimenti troppo intensi. Il testa a testa professionale che si instaura ci mette a disagio, non siamo competitivi e amiamo la pace e la serenità. Se la reattività cala, bene le cure rigeneranti.