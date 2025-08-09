Oroscopo di oggi domenica 10 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Domenica 10 agosto porta con sé influenze astrali significative per tutti i segni zodiacali. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, le stelle offrono indicazioni preziose per affrontare la giornata con consapevolezza e serenità. Scopriamo insieme come ogni segno può trarre il massimo da queste energie cosmiche, prestando attenzione ai dettagli che potrebbero fare la differenza nel corso della giornata. Segui i consigli degli astri per vivere al meglio questo giorno speciale.

Oroscopo ariete oggi domenica 10 agosto

È tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo, trascuriamo faccende più importanti per noi stessi. Guardiamo le cose in modo oggettivo e distaccato, senza quelle emozioni che potrebbero complicare e falsare la realtà. La contemplazione profonda è preferibile all’attività.

Oroscopo toro oggi domenica 10 agosto

La Luna rende scorrevole il quotidiano, e i risultati non tardano ad arrivare. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita quotidiana appare più stimolante e interessante. Fra gli amici andiamo forte, ritrovarci al centro dell’attenzione è un buon carburante per la nostra autostima. Notte brillante, a caccia di avventure e di stelle.

Oroscopo gemelli oggi domenica 10 agosto

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, non andiamo mai a dormire perciò con il broncio. Facciamo la pace. Sdrammatizziamo i piccoli guai, per vivere così più felici. Siamo maestri in quest’arte, applichiamoci quanto più possibile. Forti pressioni professionali e affari deludenti.

Oroscopo cancro oggi domenica 10 agosto

Trattative fruttuose e incontri gratificanti ci aiutano a sostenere le burrasche familiari che ci troviamo ad affrontare. Piacevoli novità e nuovi contratti in vista al lavoro. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo! Invito a un viaggio insolito per le nostre abitudini.

Oroscopo leone oggi domenica 10 agosto

Una giornata priva di grandi novità, però in questa fase dinamica per la carriera e per il cuore, un momento di quiete calza a pennello. Godiamocelo senza sensi di colpa. Forse per la lieve diffidenza che nutriamo, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Per l’ambiente e il corpo, preferiamo profumi alla rosa.

Oroscopo vergine oggi domenica 10 agosto

Se oggi qualcosa non gira per il verso giusto, osserviamo la situazione dall’esterno. È l’eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella pedalata in bicicletta o una corsa. Rispettiamo le nostre necessità, facciamo una pausa.

Oroscopo bilancia oggi domenica 10 agosto

Il felice faccia a faccia tra Marte e Plutone è una risorsa di determinazione e di forza. Utilizziamola per presentare le nostre idee, mettere in atto ciò che pensiamo. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace e mantenendo un certo distacco emotivo. Purifichiamo l’organismo con cure disintossicanti.

Oroscopo scorpione oggi domenica 10 agosto

Incontri, emozioni, esperienze movimentano la nostra quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con entusiasmo. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, l’atmosfera si prospetta piacevole. Notizie positive su tutti i fronti. Cielo stellato per feste o concerti. Musica per sognare.

Oroscopo sagittario oggi domenica 10 agosto

La Luna pone un freno al nostro slancio. Dobbiamo essere sempre dinamici, ma ci sono momenti in cui è salutare restare a guardare e riflettere con attenzione sul da farsi. Non è consigliato andare al galoppo sfrenato. Le scelte professionali vanno valutate con estrema attenzione. Depuriamo il corpo dalle tossine con una sauna.

Oroscopo capricorno oggi domenica 10 agosto

La Luna in Pesci ci regala una domenica ricca di propositi costruttivi per il prossimo futuro. Affidabilità, comprensione e costanza, le doti su cui possiamo contare. Uscite con gli amici e sorprese amorose piacevoli, per finire in bellezza questa sera stellata. Affari redditizi. Incrementiamo l’uso di alimenti ricchi di calcio.

Oroscopo acquario oggi domenica 10 agosto

Gli spazi sentimentali o familiari possono andarci piuttosto stretti e abbiamo la necessità di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Strategie difensive, per prendere tempo rispetto a questioni economiche forse ancora non del tutto chiare. Forma fisica discreta, ma un po’ di sport non guasta.

Oroscopo pesci oggi domenica 10 agosto

E se andassimo a rilassarci in un centro benessere? Non sarebbe male contro nervosismo e irritabilità. Pure una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Affrontiamoli con calma. Compiti per casa, prendere un imprevisto per opportunità.