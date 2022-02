Pechino, 15 febbraio 2022 - L'Italia conquista due medaglie nella mattinata di olimpiadi invernali 2022 a Pechino. Sofia Goggia e Nadia Delago hanno terminato rispettivamente in seconda e terza posizione nella discesa femminile, alle spalle della svizzera Corinne Suter che si è portata a casa la medaglia d'oro. Nello slopestyle femminile l'azzurra Silvia Bertagna conclude al decimo posto, mentre nel big air non c'erano italiane impegnate e l'oro è andato all'austriaca Anna Gasser. Nulla da fare invece per Baumgartner e Mircea nelle batterie di qualificazione del bob a due maschile.

Sommario

Programma con gli italiani in gara oggi

Sofia Goggia centra l'impresa (qui il racconto della gara), conquistando uno straordinario argento nella discesa femminile solo tre settimane dopo il brutto infortunio di Cortina. L'atleta bergamasca ha chiuso con un gap di 16 centesimi dall'oro Corinne Suter, e davanti alla connazionale Nadia Delago. Quest'ultima non era mai giunta sul podio in Coppa del Mondo e può festeggiare un fantastico bronzo, maturato con un distacco di circa mezzo secondo dall'elvetica. Quinta Elena Curtoni, scesa col primo pettorale, mentre chiude più indietro Nicol Delago.

(L'articolo prosegue sotto)

L'azzurra Silvia Bertagna ha chiuso al decimo posto nella finale dello slopestyle femminile. L'atleta della Val Gardena ha conquistato 61.85 punti come miglior punteggio nel corso delle tre manche. La medaglia d'oro è della svizzera Mathilde Gremaud, che ha preceduto di pochissimo la cinese Gu con 86.56 punti, rispetto agli 86.23 dell'asiatica. Completa il podio l'estone Sildaru con la miglior prestazione personale di 82.06.

Anna Gasser ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità dello snowboard big air femminile. Al termine delle tre manche, l'austriaca ha terminato al primo posto con il punteggio totale di 185.50. Alle sue spalle, al secondo posto, c'è la neozelandese Zoi Sadowski Synnott con 177.0, mentre chiude il podio la giapponese Kokomo Murase a 171.50. Nessuna atleta italiana si era qualificata per questa finale.

Gli azzurri Patrick Baumgartner e Robert Mircea non riescono a staccare il pass per la quarta ed ultima batteria coi 20 equipaggi che si giocheranno le medaglie nella gara di bob a due maschile. Scesi in pista a Yanqing col 21° tempo complessivo, gli italiani non sono riusciti a migliorarsi fermando il cronometro a 3'00''93 confermando il 21° posto Attimi di apprensione per la squadra della Gran Bretagna, attualmente tredicesima, il cui bob si è ribaltato in pista.

Si sono disputati quattro match nei gironi preliminari di curling, che sono terminati con i seguenti risultati:



ROC-Norvegia 5-12



Canada-Cina 10-8



Svizzera-Stati Uniti 4-7



Svezia-Danimarca 8-3

L'Italia ha chiuso al settimo posto la staffetta 4x7,5 km uomini di sci di fondo, gara anticipata dalle 10 italiane alle 7:30 per il rischio gelo. La formazione azzurra (Thomas Bormolini in prima frazione, Tommaso Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza, e Dominik Windisch nella frazione finale) è rimasta in corsa per la medaglia per metà gara, per poi cedere. Oro alla Norvegia, argento alla Francia, bronzo alla Russia. (Pic/Dire)



Leggi anche: Medagliere Olimpico live