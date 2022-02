Roma, 15 febbraio 2022 - La medaglia d'argento conquistata da Sofia Goggia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è solo l'ultima storia che racconta di un recupero lampo dopo un grave infortunio, arrivato a ridosso di una competizione internazionale, e di un successo da ricordare per sempre. La sciatrice bergamasca sulle nevi cinesi ha fatto la storia, dimostrando uno spirito di rivalsa e una voglia di non mollare mai che solo i super campioni posseggono.

Super campioni come Franco Baresi, Francesco Totti e Roberto Baggio, protagonisti in ambito calcio di due recuperi lampo da infortuni inaspettati. Di Baresi ricordiamo tutti l'infortunio l ginocchio destro durante i Mondiali di Usa 1994. La lesione a menisco non scoraggia la bandiera del Milan che, dopo l'intervento chirurgico, il 17 luglio torna in campo per la sfortunata finale contro il Brasile. Dal giorno dell'operazione erano passati appena 25 giorni.

Storia fantastica anche quella di Totti prima dei Mondiali di Germania 2006. In Roma-Empoli un intervento del difensore Vanigli gli frantuma un perone. Stop di almeno 5 mesi. Non per Totti che dopo 90 giorni è già a Trigoria che corre. A luglio invece sarà con le braccia al cielo a Berlino per la vittoria del Mondiale.

Il racconto con protagonista Baggio invece è datata 2004. Durante Parma-Brescia di Coppa Italia, il ginocchio destro del divin codino fa crac. La diagnosi dice rottura del legamento crociato e lesione del menisco esterno. Un infortunio gravissimo, ancora di più per un atleta di 36 anni. Ma il Baggio non si arrende e 81 giorni dopo l'intervento torna in campo.

Gli sportivi di razza sono abituati a rischiare, a forza i tempi di recupero dagli infortuni per tornare a sentire l'adrenalina della competizione. Per conferme chiedere a Marc Marquez che nel 2020 pagò con uno stop lungo il tentativo di rientrare subito in pista nella MotoGp appena due giorni dopo l'operazione al braccio destro. Nel 2013 andò decisamente meglio a Jorge Lorenzo. Dopo la caduta e la frattura della clavicola sinistra nelle prove libere, il motociclista spagnolo viene operato e torna subito in sella. Chiuderà il Gran Premio di Assen al quinto posto.

C'è anche Valentino Rossi fra i protagonisti di rientri pazzeschi dopo cadute davvero terribili. Nel 2010, al Mugello, Vale durante le prove riporta la frattura esposta di tibia e perone della gamba destra. Seguono due interventi, ma 30 giorni dopo Rossi è in sella ad una Yamaha SBK, sulla pista di Misano. Dopo 41 giorni è in gara: al Sachsenring giunge quarto.

Sofia Goggia ha aggiornato il libro dei recuperi miracolosi fra gli sciatori. Nel 1984 Pirmin Zurbriggen, poco dopo essersi seriamente infortunato a un ginocchio durante la sua prima vittoria in discesa a Kitzbuhel, riuscì a conquistare la prima delle sue 4 Coppe del Mondo in classifica generale. Nel 2001 fu la volta di Hermann Maier, investito da un'auto mentre è in moto. Rischia addirittura l'amputazione di una gamba. Ma nel 2003, dopo varie operazioni, torna in gara e l'anno dopo conquista la sua quarta coppa del Mondo.