Roma, 8 febbraio 2022 - Due giovani campionesse quasi coetanee, tutte e due nate nel mese settembre ma a un anno di distanza, Zhu Yi è del 2002 mentre Ailing Eileen Gu è del 2003: "gemelle sino-americane" nelle scelte di vita e nelle attese sportive della Cina prima delle Olimpiadi di Pechino 2022, sono diventate durante i Giochi invernali le protagoniste opposte per il grande pubblico cinese e l'intero Paese per cui, più dello spirito olimpico, conta l'immagine e la voglia di rivalsa internazionale.

Prima delle Olimpiadi Zhu Yi e Ailing Eileen Gu sembravano vivere destini paralleli: sono entrambe nate in California, una a Los Angeles l'altra a San Francisco, e hanno iniziato a gareggiare (e vincere) ognuna nella propria disciplina come atlete degli Stati Uniti. Yi è una pattinatrice artistica, Eileen è una sciatrice freestyle ed entrabe hanno genitori cinesi, un'origine che ha permesso di fare una scelta che ha segnato le loro carriere. Tutte e due quando avevano 15 anni d'età hanno deciso di lasciare il passaporto Usa per prendere quello della Cina, che non ammette la doppia cittadinanza. E Zhu Yi, che fino al 2018 si chiamava Beverly Zhu, ed Ailing (il nome in mandarino datole dalla madre cinese) Eileen Gu dal 2019 gareggiano per i colori della Repubblica popolare.

Yi ed Eileen sono state acclamate dai media e dal pubblico cinese alla vigilia dei Giochi invernali di Pechino 2022, non solo per le attese sportive riposte nelle due atlete ma anche per i risvolti politici rappresentati dalle loro scelte di vita, finché i loro "destini paralleli" si sono interrotti. E una è diventata l'opposto dell'altra. Una è la perdente e traditrice "americana", addidata sui social da milioni di persone, l'altra vincitrice e gloria "cinese", celebrata da altrettanti milioni di tifosi sugli stessi canali di comunicazione di massa.

La tragedia di Zhu Yi

Zhu Yi è caduta durante la sua prima esibizione il 6 febbraio al Capital Indoor Stadium di Pechino nella gara a squadre di pattinaggio artistico, un brutto errore durante un salto che le è valso il punteggio più basso della giornata ed è andato a penalizzare la performance del resto della squadra cinese che, da terza che era, ha chiuso al quinto posto. La pattinatrice ha lasciato la pista in lacrime e in poche ore l'equivalente cinese dell'hashtag "Zhu Yi è caduta" è diventato un trend topic, superando le 200 milioni di condivisioni sulla piattaforma Weibo (il Twitter in mandarino). Una bufera social presto degenerata oltre la delusione sportiva, con invettive e insinuazioni di tanti utenti che si sono chiesti perché mai una pattinatrice nata negli Usa sia finita a rappresentare la Cina. "Questa qui è una disgrazia" è un commento contro Zhu Yi che ha raccolto migliaia di like. Da giorni la pattinatrice è vittima di bullismo e tanti hanno iniziato a insinuare che la sua selezione ai Giochi sia dovuta solo dall'influenza della famiglia visto che il padre Zhu Songchun è un famoso scienziato, specializzato in intelligenza artificiale - anche lui come la figlia - tornato in Cina nel 2020 dall'Università della California per insegnare nelle università cinesi. Per Zhu Yi la prossima gara è il 15 febbraio, per il singolo femminile, un'appuntamento che sta affrontando sotto una pressione fortissima tanto che c'è chi non esclude un suo ritiro preventivo.

La gloria di Ailing Eileen Gu

All'opposto di Zhu Yi, per Ailing Eileen Gu le Olimpiadi in Cina sono iniziate nel migliore dei modi, subito con un oro nella prima gara a cui ha partecipato l'8 febbraio. Ha vinto nella specilità big air dello sci freestyle ed è solo la prima di tre competizioni in cui Gu è attesa come favorita assoluta. Gareggerà anche nelle specialità halfpipe e slopestyle, entrambe discipline dove è la campionessa del mondo in carica e per cui i pronostici dicono che porterà altri 2 ori alla Cina. Ce n'è abbastanza per mandare in visibilio il Paese e acclamare Ailing Eileen come una nuova eroina cinese. Dopo la medaglia d'oro di martedì i principali social network cinesi sono andati in crash per la quantità di condivisioni mentre è iniziata la corsa dei media locali per intervistarla. L'influenza di Gu è talmente alta da aver messo in ombra anche gli altri campioni cinesi e sulla sua prestazione sono arrivati anche i commenti ufficiali delle istituzioni. Commenti calcolati del governo comunista come quello espresso della municipalità di Pechino che si è congratulato con "l'atleta di Pechino Eileen Gu" per aver vinto "una preziosa medaglia d'oro per lo sport cinese". E tra la gente ormai Gu è una super star: Weibo ha riscontrato che i suoi server sono stati sovraccarichi per lunghi periodi dopo la sua gara e, tra i primi 10 argomenti di tendenza sulla piattaforma, 5 sono dedicati alla campionessa del freestyle.

Gu difende Zhu

È talmente esagerata la sproporzione di trattamento tra le due "gemelle sino-americane" che Gu ha voluto intervenire. E forte della sua popolarità si è pronunciata in difesa della pattinatrice artistica condannando il bullismo online a cui è sottoposta da giorni. "Penso che Zhu Yi sia davvero fantastica - ha voluto dire Ailing Eileen Gu dopo aver vinto l'oro martedì - Anche solo essere in grado essere selezionati per le Olimpiadi è qualcosa di davvero straordinario e affrontare una sconfitta o essere sotto pressione fa parte dello sport. Cadere fa parte dello sport e tutti dovrebbero capirlo". Gu ha detto di aver visto Zhu in allenamento qualche giorno prima delle gare ed "ha davvero grandi qualità. Sono rimasta molto colpita dalla sua performance sul ghiaccio". La campionessa di freestyle ha aggiunto che "ovviamente, tutti speriamo che possa ottenere risultati migliori, ma soprattutto spero che tutti possano capire meglio la condizione che lei sta vivendo".