Va in scena a Pechino la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali 2022 che dà una nuova medaglia all'Italia. Nello snowboardcross Omar Visintin, 32enne di Merano, ha conquistato la medaglia di bronzo dopo la finale corsa al Genting Snow Park di Zhangjakou.

Nell'attesissima combinata maschile di sci alpino, l'azzurro Christof Innerhofer, dopo un buon settimo posto nella prima manche di discesa, ha concluso al decimo posto finale dopo lo slalom: oro all'austriaco Johannes Strolz. Delusione per la nazionale maschile di curling, sconfitta nel primo match contro la Gran Bretagna. La Germania fa doppietta nelle prime due manche dello skeleton, dove gli azzurri Bagnis e Gaspari si sono piazzati rispettivamente undicesimo e quindicesimo.

Le prime medaglie di giornata sono state assegnate nella finale dell'halfpipe femminile, vinta dalla già campionessa olimpica Kim, seguita da Castellet e Tomita. Ottima prestazione per Daniel Grassl nel pattinaggio di figura: l'azzurro si è classificato settimo, mentre Matteo Rizzo è solo sedicesimo. Lo statunitense Nathan Chen ha conquistato la medaglia d'oro, argento e bronzo per i giapponesi Kagiyama e Uno.

Sofia Goggia rinuncia al Super G: "Non so per la discesa libera"

Olimpiadi, i destini opposti delle "gemelle" Zhu Yi e Ailing Eileen Gu

L'azzurro Christof Innerhofer dopo essersi piazzato in settima posizione nella discesa della combinata maschile, ha chiuso al decimo posto finale dopo la prova di slalom. Johannes Strolz è il nuovo campione olimpico della combinata di sci alpino: il 29enne austriaco, che in questa stagione di Coppa del Mondo aveva vinto lo slalom di Adelboden, sfrutta proprio la manche fra i pali stretti per risalire la classifica dopo che a metà gara si era piazzato al quarto posto, a 75 centesimi da Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese non riesce a difendere il vantaggio accumulato in discesa e deve accontentarsi dell'argento, bronzo al canadese James Crawford. Chiude al decimo posto, a 4"37 da Strolz, l'unico azzurro in gara, Christof Innerhofer. L'italiano nella discesa aveva chiuso a +1.07 secondi da Aleksander Aamodt Kilde.

La prima medaglia di giornata è stata assegnata nella finale dell'halfpipe femminile, con la statunitense Chloe Kim che ha bissato il titolo olimpico di PyeongChang conquistato quattro anni fa; medaglia d'oro per lei con il miglior punteggio di 94.00. Argento per la spagnola Queralt Castellet con 90.25, bronzo per la giapponese Sena Tomita che ha concluso in 88.25. Non c'erano atlete azzurre impiegate in questa disciplina.

Omar Visintin conquista la medaglia di bronzo nello snowboardcross. Il 32enne altoatesino, originario di Merano, chiude al terzo posto la finale al Genting Snow Park di Zhangjakou, alle spalle dell'austriaco Alessandro Haemmerle, oro, e del canadese Eliot Gondin, argento.

Sono stati quattro gli italiani che hanno gareggiato nelle qualificazioni dello snowboardcross maschile oltre a Visintin, si sono qualificati anche Lorenzo Sommariva nella prima run e Tommaso Leoni e Filippo Ferrari nella seconda run.



La Germania fa doppietta al termine delle prime due manche di skeleton maschile. Christopher Grotheer ha chiuso al primo posto con il crono totale di 2:00.33 minuti, seguito dal connazionale Axel Jungk a +0.70; terzo il cinese Wengang Yan staccato di soli 5 centesimi. Sfiora la top 10 l'azzurro Amedeo Bagnis, che ha concluso undicesimo a +1.91 dalla prima piazza. Quindicesimo l'altro italiano, Mattia Gaspari, a +2.18. Grande delusione per la prestazione del campione olimpico in carica Yungbin Sun, che ha terminato al dodicesimo posto.



Lo statunitense Nathan Chen vince l'oro per gli Stati Uniti nel pattinaggio di figura, con il punteggio finale di 332.60. Seguono i giapponesi Yuma Kagiyama (310.05) e Shoma Uno (293.00). uarto il campione olimpico Yuzuru Hanyu. Grande performance dell'azzurro Daniel Grassl, che ha chiuso settimo con lo score di 278.07: il 7° posto rappresenta il secondo miglior piazzamento azzurro di sempre nella specialità dopo quello di Carlo Fassi, capace di chiudere 6° a Oslo 1952. Sedicesimo l'altro italiano Matteo Rizzo.

Dopo la sbornia per lo storico oro conquistato nel doppio misto, il curling azzurro è tornato in azione ma con un esordio amaro per la Nazionale maschile di cui fa parte anche Amos Mosaner. Nella prima uscita della fase a round robin l'Italia cede per 7-5 alla Gran Bretagna. I ragazzi del ct Pescia torneranno sul ghiaccio del National Acquatics Center domani alle 9.05 locali (le 2.05 italiane) per affrontare la Svezia.

Nella notte italiana si sono svolti quattro match dei preliminari di curling femminile. La Svizzera ha battuto la Gran Bretagna 6-5, la Danimarca ha prevalso sulla Cina per 7-6, la Svezia ha vinto 8-5 contro il Giappone e, infine, gli Stati Uniti hanno sconfitto il ROC (Russian Olympic Committee) con lo score di 9-3.



