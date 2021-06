Doha, 26 giugno 2021 - Infinita Vanessa Ferrari. La bresciana entra nella storia della ginnastica italiana, diventando la prima a conquistare il pass per quattro Olimpiadi. Dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, la classe '90, campionessa del mondo nel 2006 ed europea nel 2007, prenderà parte anche ai Giochi in programma a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto. La qualificazione è arrivata grazie alla vittoria nella finale al corpo libero femminile in coppa del Mondo. Sulla pedana di Doha, Ferrari, reduce da tre anni difficili fra infortuni e Covid, ha sfoderato un’esecuzione da 8.366 con 5.9 di D Score.

Battuta Mori

Un successo, quello in terra qatariota, che le ha permesso di superare nella classifica generale dell’intero circuito biennale, organizzato dalla FIG sulle sedi di Cottbus, Melbourne, Baku e Doha, la toscana Lara Mori, che a Doha, malgrado un ottimo esercizio sulle note dei Queen e il suo 13.633, si deve accontentare della piazza d’onore, davanti alla brasiliana Lorrane Oliveira, bronzo con 12.633. Con il biglietto staccato da Ferrari, salgono a 346 (di cui 172 donne) i qualificati azzurri alle Olimpiadi giapponesi, dove la lombarda andrà alla caccia della sua prima medaglia in una rassegna a cinque cerchi.

