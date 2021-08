Tokyo, 6 agosto 2021 - Altre due medaglie d'oro per ltalia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'ottava arriva ancora dalla marcia dopo quella di ieri di Massimo Stano: Antonella Palmisano vince la 20 km. La nona invece è di Luigi Busà nel karate kumité categoria -75 kg: l'azzurro ha battuto nella finale 'azero Rafael Aghayev. L'Italia sale a quota 37 medaglie complessive superando il record di Los Angeles 1932 e Roma 1960. E sempre oggi un'altra possibilità di incrementare il bottino può giungere dalla 4×100 maschile (qui la diretta della finale), con il fresco campione olimpico Marcell Jacobs. Per l'atletica tricolore è la più grande Olimpiade di sempre.

Nulla da fare invece per Frank Chamizo nella finalina per il bronzo della lotta -74 kg: l'azzurro è stato battuto dallo statunitense Kyle Dake.

Jacobs spinge la staffetta e porta la bandiera

Risultati e medagliere live

Sommario

Nella 20 km femminile Antonella Palmisano conquista un fantastico oro. Sulle strade di Sapporo l'atleta pugliese ha vinto la gara in 1 ora 29'12, davanti alla colombiana Sandra Lorena Arenas (1h29'37) e la cinese Hong Liu (1h29'57). Nella 50 km maschile si impone il polacco Dawid Tomala. Italiani lontani dalla zona podio: Andrea Agrusti chiude 23esimo con 11' di ritardo. Ritirato Teodorico Caporaso, così come Marco De Luca.

E la staffetta azzurra 4x400 maschile si qualifica per la finale. Alessandro Sibiliio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re hanno chiuso la propria batteria con il quarto tempo e il record italiano in 2.58.91, qualificandosi per la finale con il quinto tempo assoluto.

Nel kumitè categoria -75 kg Luigi Busà vince l'oro, battendo in finale per 1-0 il favorito ed eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev. Prima il siciliano di Avola aveva sconfitto in semifinale l'ucraino Stanislav Horuna per 3-0. "Mamma ce l'ho fatta!", ha urlato davanti alla telecamere l'azzurro già campione del mondo e d'Europa. Quasi netto il suo percorso: ha vinto il primo incontro delle eliminazioni contro l'australiano Yahiro 5-0; ha poi perso 2-0 con Azhikanov nel secondo e nel terzo ha trovato il successo sul tedesco Noah Bitsch. Nella sfida decisiva per la semifinale ha battuto 3-1 l'azero Rafael Aghayev.

Mattia Busato invece non riesce ad accedere al Ranking Round del kata. L'atleta veneto chiude con un 25.50 di media, che non gli basta per chiudere fra i primi tre della pool B e per passare alla seconda fase.

Sconfitta ai quarti di finale per Abraham de Jesus Conyedo, battuto 6-0 dall'americano Kyle Snyder. Domani l'azzurro disputerà l'incontro di ripescaggio contro il perdente della semifinale tra il turco Suleyman Karadeniz e Snyder. A quel punto il classe '93 combatterebbe per la finalina che vale il bronzo.

Nella categoria 74 kg invece sfuma il bronzo per Frank Chamizo: l'azzurro, bronzo a Rio 2016, si è dovuto arrendere col punteggio di 5-0 allo statunitense Kyle Dake. L'oro è andato al russo Zaurbek Sidakov, l'argento al bielorusso Kadzimahamedau, bronzo ex aequo all'uzbeko Abdurakhmonov e, appunto, a Dake.

Milena Baldassarri conquista l'accesso alla finale dell'all around individuale di ginnastica ritmica. La ginnasta italiana si è piazzata al 6° posto con il totale di 96.050. Alexandra Agiurgiuculese non è riuscita a rientrare, invece, tra le migliori 10 della finale. L'azzurra ha chiuso al 15° posto con il totale di 91.050.

Con una netta vittoria nella prima semifinale contro la Serbia, gli Stati Uniti hanno conquistato la qualificazione alla finale del torneo di pallavolo femminile. Le americane hanno chiuso la gara per tre set a zero (25-19, 25-15, 25-23) e ora attendono la vincente della sfida tra Brasile e Corea del Sud, in programma alle ore 21 giapponesi (alle ore 14 italiane).

L'Italia ha concluso all'ottavo posto la Madison femminile di ciclismo su pista. La coppia azzurra, formata da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, è riuscita a conquistare solo due punti. La medaglia d'oro è stata vinta dalla Gran Bretagna con 78 punti, argento alla Danimarca (35), bronzo alla Russia (26).

Sconfitta per l'Italia di pallanuoto maschile: il Settebello è stato battuto 7-6 dagli Stati Uniti nella gara per il quinto-ottavo posto. Ora gli azzurri giocheranno per il settimo posto con il Montenegro battuto dalla Croazia 12-10.

Leggi anche: Gli azzurri a caccia di una medaglia il 6 agosto

Il live center