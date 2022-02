Tempo di settima giornata delle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento in quel di Pechino (qui tutto il programma). Due nuove medaglie per l'Italia oggi sono state portate da Davide Ghiotto e Dorothea Wierer, entrambi bronzo rispettivamente nel pattinaggio velocità e nel biathlon. Il medagliere azzurro arriva a quota 10, eguagliando così il numero di medaglie conquistate nell'edizione dei Giochi invernali a Pyeongchang nel 2018.

La gara più attesa era probabilmente quella del super G femminile, nella quale l'Italia sognava l'oro. Niente da fare però per le varie Brignone, Curtoni e Bassino. A fare festa è la Svizzera, che piazza Gut-Behrami davanti a tutte e Gisin sul terzo gradino del podio. Seconda l'austriaca Puchner. Nel curling maschile, gli azzurri vengono sconfitti anche dalla Svezia, mentre nello skeleton femminile c'è Narracott davanti a tutte dopo le prime due manches. Margaglio è per il momento 16esima.

Grossa delusione per l'Italia, che in Coppa del Mondo aveva centrato sei vittorie su sette. Senza Sofia Goggia, le speranze di medaglie erano riposte soprattutto in Federica Brignone ed Elena Curtoni. La prima chiude settima, mentre la seconda decima. Ancora più staccate Marta Bassino (17esima) e Francesca Marsaglia (22esima). Il successo va alla svizzera Lara Gut-Behrami, che centra (con il tempo di 1’13”51) il primo oro olimpico della carriera e regala anche il primo titolo alla sua Nazione in questa specialità. Al secondo posto, a 23 centesimi dalla vincitrice, ecco l'austriaca Mirjam Puchner, che precede l'altra svizzera Michelle Gisin, che conclude la sua prova con 30 centesimi di ritardo dalla connazionale.

Davide Ghiotto ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità al National Speed Skating Oval. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98, dietro allo svedese Nils van der Poel, oro e record del mondo con 12'30"74, e l'olandese Patrick Roest con il tempo di 12'44"59. Per Ghiotto si tratta di un passaggio di testimone con Nicola Tumolero, vincitore del bronzo a PyeongChang 2018. Il vicentino aveva chiuso la gara dei 5.000 all'ottavo posto.

Dorothea Wierer ha vinto la medaglia di bronzo nei 7,5 km sprint femminile di biathlon. L'atleta azzurra ha chiuso la sua prova in 2'21"5 senza errori al poligono. Oro alla norvegese Roeiseland e argento alla svedese Oeberg.

Se nel doppio misto l'Italia si è tolta la soddisfazione di vincere uno storico oro, nel torneo maschile le cose non stanno andando altrettanto bene. La rappresentativa azzurra incappa infatti nel secondo ko di fila dopo quello all'esordio con la Gran Bretagna. La Svezia, campione del Mondo in carica, stende i nostri portacolori 9-3 (al termine dell’ottavo end sui dieci in programma). Troppo forti Niklas Edin e compagni per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, che nella giornata di domani proveranno a ottenere il primo successo contro la Cina, avversario decisamente più abbordabile rispetto ai primi due trovati finora. Nelle altre gare, la Svizzera stende la Russia 6-3, la Cina ha la meglio della Danimarca 5-4 e gli Usa della Gran Bretagna 9-7.

Dopo le prime due manches della finale di skeleton femminile, in testa alla classifica - a sorpresa - c'è Jaclyn Narracott con il tempo di in 2'04''34. L'australiana ha 21 centesimi di margine sulla tedesca Hannah Neise e 23 sull'altra tedesca Tina Hermann. Tutt'altro che soddisfacente la prestazione dell'azzurra Valentina Margaglio, che è 16esima. Dopo l'ottimo crono di spinta, la discesa va decisamente meno bene e la classe '93 di Casale Monferrato chiude a +1''54 dalla leader provvisoria. Domani sono in programma le ultime due decisive manches.

A prendersi la medaglia più ambita è Hirano Ayumu, abbonato alla medaglia d'argento nelle sue due precedenti partecipazioni olimpiche. Con 96 punti, il giapponese finisce davanti all'australiano Scotty James, secondo con 92.50 punti, mentre il terzo posto se lo aggiudica lo svizzero Jan Scherrer con 87.25 punti.

