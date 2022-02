Due piccole-grandi delusioni nella domenica olimpica di biathlon. Dorothea Wierer, terza nella sprint, ha chiuso sesta, mentre Lukas Hofer nella gara maschile è stato autore di una grande rimonta dalla quattordicesima posizione con un sontuoso venti su venti al poligono, unico a farlo assieme al vincitore Fillon Maillet, ma alla fine la medaglia è stata solo sfiorata con la quarta piazza. Vittoria francese davanti a Boe e al russo Latypov.

Peccato, ma guardiamo avanti

In una gara di Coppa del mondo un quarto posto sarebbe un risultato sontuoso per Hofer e l'Italia, ma in una Olimpiade contano solo i primi tre. Resta però la grande prestazione e la fiducia da portare sulla neve nelle prossime gare: "Rimane la buona performance fatta durante la gara, perché trovare lo zero oggi non era facile - le parole di Hofer alla Fisi - Oggi ho trovato anche una bella condizione fisica, la stessa della gara di ieri. Nella Coppa del mondo il quarto posto vuol dire una bella gara, qua vuol dire la medaglia di legno. Da una parte una grande delusione di aver sfiorato la medaglia, ma guardo avanti e prendo il meglio per ripartire verso le prossime gare".

Leggi anche - Il medagliere olimpico