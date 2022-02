Roland Fischnaller ha segnato sul calendario la data di martedì 8 febbraio, quando a Pechino si assegnerà il titolo olimpico di gigante parallelo di snowboard. Il 41enne altoatesino è alla sesta Olimpiade in carriera, ma gli manca ancora una medaglia dopo sei coppe del mondo di specialità, una generale, sei medaglie mondiali e diciannove vittorie nel massimo circuito. La sua prima esperienza olimpica fu a Salt Lake 2002, ben venti anni fa.



Pista degna di una Olimpiade



Le carte azzurre martedì saranno in totale sei, quattro maschi - Coratti, Bagozza, Felicetti e Fischnaller - due donne - Dalmasso e Ochner. Le impressioni di Roland ai canali Fisi: “Pista e neve sono veramente durissime, degne di una gara di questa importanza – racconta - C’è da spingere dall’inizio alla fine, non esiste una curva dove puoi mollare un attimo, per cui saranno run impegnative, a cominciare dalle qualificazioni. Sono abbastanza sciolto e ci proverò, sono qui per questo, però i favoriti sono altri: dal coreano Sangho Lee agli austriaci e soprattutto il tedesco Stefan Baumeister, perchè traccerà il suo allenatore"



Leggi anche - Fischnaller bronzo nello slittino