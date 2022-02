Pechino, 4 febbraio 2022 - La ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali è partita. Fuochi d'artificio hanno dato il via alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022, mentre è stato il presidente cinese Xi Jinping a decretarne l'inizio. Gli atleti hanno sfilato subito (un cambio rispetto al protocollo ufficale), poi è seguita la coreografia. Nel bellissimo stadio Bird's nest (nido d'uccello) di Pechino sono state le 91 le Nazioni a passare sventolando la propria bandiera. Ad aprire la cerimonia, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l'alfabeto in cinese mandarino.

Il programma completo delle Olimpidi inverali di Pechino

L'Italia sfila per penultima

La portabandiera delle atlete e degli atleti azzurri è Michela Moioli, campionessa olimpica del snowboardcross, nominata solo poche settimane fa in seguito all'infortunio della portabandiera titolare, la campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia. Gli azzurri hanno sfilato penultimi in quanto l'Italia è il Paese che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, poi la passerella della Cina nazione ospitante. I nostri atleti, sopra la divisa da podio disegnata da Giorgio Armani, hanno indossato la mantella tricolore e la mascherina dell'Italia team. A salutare gli azzurri anche i membri Cio, Ivo Ferriani e Federica Pellegrini. Ai Giochi pertecipano, con circa 2.900 atleti. In palio ci sono 109 medaglie d'oro in sette sport con 15 discipline, da sabato fino al 20 febbraio. Come detto, il protocollo della cerimonia di apertura è stato cambiato rispetto al passato: la tradizionale sfilata delle Nazioni è iniziata subito, mentre nelle precedenti edizioni si doveva attendere almeno un'ora.

Quando gareggiano gli italiani / Sci alpino maschile / Sci alpino femminile

Alta tensione diplomatica

Ovazione del pubblico cinese all'ingresso della delegazione del Comitato olimpico russo (Roc) con in testa gli alfieri Olga Fatkulina (pattinaggio velocità) e Vadim Shipachyov (hockey). Freddo invece il pubblico con il team Usa. Il presidente Joe Biden ha deciso, come altri alleati, ha deciso per il boicottaggio diplomatico di Pechino 2022 in risposta alle violazioni dei diritti umani sostenute dalla Cina. Nonostante il freddo, ha sfilato a torso nudo Nathan Crumpton, atleta dello skeleton e unico rappresentante delle Samoa americane ai Giochi invernali, prendendo così idealmente il testimone dall'atleta di Tonga, Pita Nikolas Taufatofua.

Tra i capi di Stato e di governo spicca certamente la presenza del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin atterrato questa mattina all'aeroporto Capital. Putin poco dopo essere atterrato si è recato in visita dal presidente cinese Xi Jinping. Invece, complice la crisi fra Russia e Ucraina e altre tensioni diplomatiche con la Cina, paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia non hanno inviato rappresentanti governativi.

"Diamo una possibilità alla pace"

"L'obiettivo è unire l'umanità in tutta la sua diversità, questa è una missione che è stata approvata dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata per la tregua olimpica - ha detto il presidente del Cio (Comitato olimpico internazionale), Thomas Bach, citando John Lennon nel suo discorso -. Gli atleti olimpici sono promotori della pace. Faccio appello a tutti i politici del mondo: rispettate la tregua olimpica, date una possibilità alla pace".

La coreografia

A dirigere i 110 minuti della cerimonia d'apertura è il regista Zhang Yimou come nel 2008. Lo spettacolo è stato assicurato da 3.000 studenti universitari e scolastici, nonché cittadini comuni delle province di Pechino e Hebei.