Valerio da Perugia a Princeton: "Opportunità straordinaria"

È umbro l’unico studente italiano ammesso nelle aule di Princeton per il quadriennio 2024-2028. È il perugino Valerio Castellini, 19 anni, già studente del Liceo classico ’Mariotti’ di Perugia, che aveva scelto di proseguire gli studi a Maastricht, in Olanda, dove ha conseguito il diploma di baccellierato internazionale (Ib), dopo aver vinto la selezione nazionale dei Collegi del Mondo Unito (Uwc).

Valerio, la tua è stata un’esperienza formativa e umana significativa, cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei? È alla portata di tutti? La consiglieresti ad altri giovani?

"Sono felice di questa opportunità straordinaria – spiega – che forse non avrei mai avuto se non fossi passato prima attraverso l’esperienza in Uwc. Per questo invito gli studenti italiani a non lasciarsi sfuggire il bando che Uwc Italia pubblica ogni anno, offrendo a qualche decina di ragazzi l’occasione unica di vivere e studiare in un ambiente internazionale". Come hai fatto a partecipare?

"C’è un bando anche per le partenze del prossimo anno: affrettatevi, scade il 31 ottobre. Un’opportunità da prendere in considerazione".

Valerio, quando sei partito per l’Olanda forse non eri neanche maggiorenne, cosa ti ha insegnato studiare fuori dai confini regionali e nazionali?

"Quanto all’esperienza trascorsa tre anni fa a Maastrich, ripensando all’ultimo a Uwc mi vengono in mente così tanti ricordi che è difficile credere siano trascorsi solo pochi mesi. Ho la netta sensazione che partire mi abbia fatto crescere come persona molto più che se fossi rimasto a casa. Sono spaccati di vita che temprano, ti rendono cittadini del mondo, abituano al confronto, aprono la mente e allargano gli orizzonti, molto più che rimanere sul divano di casa a guardare la televisione".

Questo il passato, ora Valerio Castellini proseguirà la sua formazione all’Università di Princeton, nel New Jersey, uno degli atenei più prestigiosi al mondo, che vanta tra i suoi studenti personaggi come John F. Kennedy, John Nash, Alan Turing, Michelle Obama, Jeff Bezos, e nel cui campus è sepolto Albert Einstein. Valerio si appresta a seguire un percorso di studi in politica dopo aver ottenuto una consistente borsa di studio dall’ateneo primo nelle classifiche di ranking.

a cura di Silvia Angelici