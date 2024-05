"Un’occasione per far vivere la città a tanti ospiti internazionali"

Maurizio Rossini, ad di Trentino Marketing, il Festival dell’Economia è divenuto un evento annuale atteso, un po’ come il Festival dello Sport o altre iniziative che caratterizzano Trento come polo attrattivo al di là dei flussi stagionali. Gli eventi di qualità fanno da traino al turismo, non è così?

"Trento è una città allenata ad accogliere grandi eventi, ma per l’edizione 19 del Festival dell’Economia vogliamo che ogni appuntamento sia speciale. Il Festival è il luogo adatto “per chi vuole porsi le domande giuste”, ma vogliamo che diventi un’occasione per far vivere la città e l’atmosfera del suo centro storico a tanti ospiti internazionali. Allo stesso tempo questa è anche un’opportunità di crescita culturale per la nostra comunità. Quest’anno sono stati moltiplicati gli spazi di piazza che creano aggregazione per ogni età a partire da Piazza Mostra, riqualificata recentemente che accoglierà molti appuntamenti del Fuori Festival. Piazza Fiera diverrà custode della Lounge del Fuori Festival con un palcoscenico capace di offrire intrattenimento e un’area gaming. A ciò si aggiungono i teatri e gli altri palazzi storici che accoglierano incontri con l’autore e talk".

Il Festival offre uno sguardo ampio sulla realtà socio economica internazionale, esplora settori e temi che impattano o lo faranno nell’immediato futuro sulla vita delle persone e delle comunità.

"È una prerogativa del Festival proporre un panel ampio di temi tra i più attuali. Penso ad esempio all’attenzione che verrà dedicata all’Intelligenza Artificiale, un argomento al quale saranno dedicati ben 10 panel dove si parlerà del suo impatto nelle nostre vite, e a cui si aggiungono diversi appuntamenti inseriti nel Fuori Festival. Che proporrà sei momenti dedicati all’anno che Trento vivrà come ’Capitale Europea del Volontariato’: gli appuntamenti, organizzati da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Comune di Trento, si svolgeranno all’Itas Forum sabato 25 di domenica 26 maggio".

E.S.