Una Genova da scoprire. Quante iniziative in città

Un grande evento per Genova ma anche per tutta la Liguria. Tra le presenze di spicco, quella della Camera di Commercio che metterà a disposizione dei visitatori e degli espositori alcune navette gratuite per collegare l’area del Salone Nautico con i punti più strategici della città. Non solo. Assieme al Comune e alla Regione, in largo Pertini un suggestivo allestimento evocherà la stiva di un mercantile carico di eccellenze del ’Mare in Liguria’, in partenza dalla città della Lanterna e destinate a viaggiare per il mondo. In particolare verranno valorizzati e messi in forte evidenza i prodotti che rimandano ad una cinquantina di imprese certificate che hanno aderito all’iniziativa. Tra le altre, le Botteghe Storiche, i Locali di Tradizione e gli Atelier artigianali, oltre che i Consorzi di Olio, vini e basilico Dop.