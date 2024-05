Trenitalia, quanti sconti. Per i giovani la ’card’

Diverse le agevolazioni per il pubblico del Festival, a partire dai più giovani, per viaggiare e soggiornare in città. Trenitalia, vettore ufficiale dell’edizione 2024 del Festival, offre sconti fino all’80% rispetto al biglietto Base per chiunque raggiunga Trento con Frecce, Intercity e Intercity Notte nei giorni del festival, inserendo il codice ’TRENTO24’ in fase d’acquisto. A questa offerta si aggiunge la proposta dedicata da Trento e il Trentino agli universitari di tutta Italia che, esibendo il biglietto o prenotando l’offerta soggiorno, riceveranno in omaggio la ’Trentino Guest Card’ per scoprire musei e castelli del Trentino gratis o con sconto, per viaggiare gratis sui mezzi pubblici locali e pernottare in camera doppia e prima colazione a partire da 38 euro a persona contattando l’APT Trento Monte Bondone. Info allo 0461/216000 o su [email protected]