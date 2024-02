Tante voci, ma un solo spartito. La solidarietà ci rende più forti

L’autonomia non è un concetto prettamente giuridico. Nel linguaggio corrente essa è intesa come sinonimo di indipendenza, come capacità di (auto)determinare le proprie scelte. Generalmente s’intende l’autonomia da condizionamenti o di far qualcosa. In riferimento cioè ai margini di libertà di scelta o di potere che un soggetto è in grado di vedersi riconosciuti, con ciò dando atto del rapporto di interdipendenza con gli altri soggetti rispetto ai quali si guadagnano porzioni di autonomia.

L’autonomia nella Costituzione prende le mosse dall’articolo 5, in rapporto alle comunità locali territoriali. Spiega in proposito Giovanni Serges, professore emerito di Diritto Costituzionale dell’università RomaTre, che "la Costituzione non afferma di voler costituire le autonomie locali territoriali, bensì usa il termine ‘riconosce’, quasi a voler sottolineare la preesistenza delle esigenze autonomistiche rispetto allo stesso Stato". Un tessuto connettivo in cui agli ambiti locali decentrati "è affidata l’opportunità di svolgere la propria funzione muovendosi in una prospettiva di arricchimento della comunità di riferimento, ma anche in una prospettiva solidaristica, partecipando, insomma, alla vita della Repubblica ma senza spezzarne l’unità". La differenziazione e l’articolazione del potere nelle comunità autonome significa per il giurista "alimentare proprio il pluralismo, la pluralità di voci, di istanze, di necessità, di interessi che innervano la struttura del nostro ordinamento repubblicano".

Le autonomie territoriali sono enunciate dall’art. 114, secondo cui la Repubblica è costituita dai Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e, infine, lo Stato. Tutti soggetti, spiega Serges, "che concorrono alla realizzazione dei fini di interesse generale e all’attuazione e sviluppo dei principi costituzionali". Per la riforma costituzionale del Titolo V (artt. 114-133) del 2001 le Regioni sono titolari di potestà legislativa "in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Una previsione oggetto di forti controversie, a cominciare dalla legge per regolare l’autonomia differenziata. "L’autonomia – rileva Serges – deve sempre coniugarsi con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica".

A cura di Cosimo Rossi