’Stuntman’ delle Bambole di Pezza. Una moderna storia di resilienza

Lei cammina a testa alta sotto una luna a metà.

Con i pugni stretti in tasca. E i biglietti del metrò.

E corre dritta veloce, sembra così felice. Ma, quella cicatrice adesso parla per lei. Le ricorda un passato che oramai è diventato il paracadute che la salverà.

Per volare. Senza farsi male.

Lei ha il cuore di uno stuntman.

Quando cade non si rompe mai. Gioca bene le sue carte

Con la forza di chi ha perso e vinto già. E ogni sbronza è una risata ... Solo un’altra storia in più da cantare per la strada. Con gli amici è un déjà vu. Stare insieme e poi scappare. Fare sesso e litigare. Lei ci ha perso anche la testa. Per riprendersi la vita. Via da ciò che l’ha ferita

Lui che la voleva sotto per salire su. E volare. Senza farsi male.

Si chiama ’Stuntman’ ed è una moderna storia di resilienza, il singolo che le Bambole di Pezza hanno pubblicato in aprile per Nigiri / Sony Music Italy. Attive dal 2002, le Bambole di Pezza, dopo un breve stop, hanno ripreso l’attività due anni fa con una nuova formazione. Il gruppo punk rock milanese tutto al femminile lancia con questo pezzo una dimostrazione di forza di fronte alle avversità che ci riserva la vita.

Le Bambole si fanno ancora una volta portavoci dell’empowerment femminile, anche se, per una volta, le loro tipiche sonorità incendiarie si addolciscono, lasciando spazio a una ballad che conserva però la vena punk caratteristica della band lombarda.