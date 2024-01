Stop a violenza e bullismo. La fune per la vita di Lorenzo

Una fune per la vita: si chiama così il progetto che corre sui social per la lotta al disagio giovanile. Nel video del cantautore LORENZO BAGLIONI, un artista che i ragazzi conoscono bene perché attraverso i suoi canali social parla il loro stesso linguaggio, sono contenute le ‘mappe’ con indirizzi, numeri di telefono e orari dei Consultori giovani di Firenze e della città metropolitana dell’Azienda Usl Toscana Centro e del Centro di ascolto del Comune. L’obiettivo del progetto realizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio è aiutare ragazze e ragazzi nel loro percorso di uscita da violenza familiare, bullismo, dipendenze, disturbi alimentari, paura del futuro che risente dell’impatto della pandemia. Estendendolo in futuro a un territorio più ampio di quello metropolitano, cioè all’intera regione Toscana.