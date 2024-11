Socializzazione con Tablo, l’app per organizzare uscite

Visto che il 67% degli adulti desidera nuove connessioni sociali, è nata l’innovativa app per fare amicizia a tavola. Si chiama Tablo e oltre alla socializzazione, è anche un’opportunità per i ristoratori. Con oltre 450mila utenti registrati e 2.500 tavoli mensili organizzati, questa piattaforma permette di fare nuove conoscenze mentre ci si trova in un ristorante, al bar o in un locale qualsiasi.

Ideata dallo psicologo Paolo Bavaro, permette di socializzare in modo naturale attraverso eventi a tema (chiamati tavoli sociali), creando un nuovo standard per gli incontri faccia a faccia. Come funziona? Consente agli utenti di unirsi a tavoli sociali già creati o di organizzare il proprio evento in locali della propria zona, scegliendo tra una varietà di temi: serate di giochi da tavolo, karaoke, discussioni culturali e molto altro.

a cura di Maurizio Costanzo