Sicurezza stradale a Viareggio

Un quiz ’a premi’, una gara tra classi, per imparare le regole più importanti della sicurezza stradale. Così, divertendosi e interagendo, i ragazzi delle scuole medie Viani di Viareggio hanno fatto educazione stradale grazie al progetto di Aci Lucca dal titolo ’Testa sulle spalle….piedi sulle strisce!’. Una mattinata interattiva, durante la quale i giovani, divisi in squadre, hanno risposto alle domande pensate da Aci.

Il percorso proposto ai ragazzi di seconda si concentrava prevalentemente sull’utilizzo della bicicletta e sulle regole che i pedoni devo rispettare per vivere la strada in sicurezza. I corsi di Aci Lucca proseguono a novembre con le classi terze che affronteranno anche il tema dell’alcol e la guida in stato di ebrezza.