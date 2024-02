Sì ai sensori “salva ciclisti“

Il Comune di Milano ha vinto il ricorso che aveva presentato al Consiglio di Stato per imporre agli operatori di camion e bus di installare i cosiddetti “sensori per l’angolo cieco“ per poter circolare sulle strade cittadine. Questi dispositivi elettronici sono in grado di individuare la presenza di pedoni e ciclisti ed emettere un avviso acustico all’autista del mezzo.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ribaltato la decisione del Tar della Lombardia che aveva bocciato la delibera di Palazzo Marino. La battaglia legale era iniziata l’estate scorsa, di fronte all’ennesimo incidente mortale che aveva coinvolto un ciclista, travolto da un camionista che non si era accorto della sua presenza nella zona d’ombra del veicolo.