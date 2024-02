Scoperta riserva naturale di idrogeno in Francia: potenziale rivoluzione nell'energia pulita

Una buona notizia sul fronte dell’energia pulita arriva dalla Francia, è stata infatti scoperta in Lorena un enorme riserva naturale di idrogeno a una profondità di 1000 metri. Secondo gli scienziati dell’Università della Lorena, che stavano compiendo esplorazioni per individuare riserve di gas naturale, nel sottosuolo della regione carbonifera ce ne sarebbero tra i 46 e i 250 milioni di tonnellate, abbastanza per soddisfare il consumo globale per i prossimi due anni.

La natura ha contribuito a separare l’idrogeno dall’acqua grazie all’azione nei millenni delle rocce ferrose, di cui il sottosuolo della regione è particolarmente ricco. Secondo i ricercato il processo naturale è ancora in corso e la riserva sarebbe in grado di rinnovarsi autonomamente, anzi nel mondo ce ne potrebbero essere molte altre non solo in Europa, ma anche in Australia.

Il ritrovamento di una giacimento di queste dimensioni di energia green a costo contenuto potrebbe dare una spinta alla produzione di motori e mezzi alimentati a idrogeno, anche se la vera sfida è riuscire a estrarlo e soprattutto garantirne il trasporto e la distribuzione.