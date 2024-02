Risolvere i dissidi con la ragione: "Solo così si ripudia la guerra"

"L’Italia ripudia la guerra", si legge all’articolo 11 della Costituzione. Non l’iniziale "rinuncia", che lasciava intendere una possibilità di scelta, né la "condanna", che pareva velleitaria. Con ancora negli occhi le immagini del secondo conflitto mondiale, ai Costituenti la formula più appropriata per sostenere la pace risulta il ripudio della guerra. Ugo Damiani, unico rappresentante all’Assemblea costituente del movimento (Mui) che si proponeva l’unione di tutti i Paesi del mondo, argomentava in proposito che "qualsiasi contrasto, per quanto grave, per quanto aspro, può sempre essere risolto col ragionamento, poiché il ragionamento rappresenta l’arma più poderosa dell’uomo". Sostituire con le armi con la ragione e il diritto è lo spirito che informava gli anni del secondo dopoguerra, con la nascita dell’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La partecipazione alle organizzazioni e i trattati internazionali suscita il dibattito sull’effettiva applicazione dell’articolo 11.

Il ruolo militare attivo dell’Italia è coerente col ripudio della guerra? Spiega in proposito il presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, che l’art. 78, "per il quale il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, implica inesorabilmente che l’Italia possa trovarsi in guerra. E già questo dovrebbe bastare per rispondere al dibattito se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentita dalla Costituzione". Del resto, se la Carta non consentisse interventi armati, sarebbero per noi illegittimi il trattato Nato (che all’articolo 5 prevede il vincolo di intervento a sostegno degli alleati aggrediti), quello dell’Unione europea (art. 42) e la Carta Onu (art. 51). E la pace? L’ispirazione al dialogo e la mediazione tra differenze anche inconciliabili pare in effetti affievolirsi.

Osserva al riguardo Valerio Onida, anch’egli presidente emerito della Consulta: "Quando rispetto ai nuovi problemi che si pongono nella comunità internazionale assistiamo all’affievolirsidell’idea europea e al manifestarsi di nuove forme di chiusura nazionalistica e di sfiducia negli strumenti, pur imperfetti, dell’ordine giuridico internazionale, ancora una volta vi è ragione di temere arretramenti rispetto agli ideali universalistici del costituzionalismo espressi nell’articolo 11 della nostra Carta".

A cura di Cosimo Rossi