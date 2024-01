’Pronto, astronauti?’. Dalla scuola alle stelle

Per ’telefonare’ nello spazio il cellulare non è sufficiente, serve un collegamento radio molto sofisticato e tanta pazienza, ma il risultato sarà di sicuro memorabile per gli alunni degli Istituti Comprensivi di Villa Guardia e Gioiosa Marea, rispettivamente in provincia di Como e Messina, che nei prossimi giorni potranno rivolgere le loro domande agli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

A rispondere loro ’dall’altro capo del filo’, a 400 chilometri di quota, sarà il colonnello Walter Villadei in partenza domani dallo Space Center “John F. Kennedy” di Cape Canaveral in Florida insieme ad altri tre astronauti europei. A portarli in orbita fino alla Stazione Spaziale Internazionale sarà il vettore privato Axiom-3, attraverso il razzo Falcon 9, costruito dalla SpaceX dell’imprenditore Elon Musk. Il colonnello Villadei, insieme al comandante spagnolo-americano Michael López-Alegría, l’astronauta turco Alper Gezeravci, e lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà impegnato in una serie di esperimenti scientifici. Tra un test e l’altro gli astronauti troveranno il tempo anche di rispondere ai ragazzi a terra, grazie ai collegamenti radio curati dall’Ariss, società di radioamatori dai paesi partner della Stazione Spaziale Internazionale. Un privilegio riservato solo a pochissime scuole in tutto il continente scelte attraverso un bando promosso dall’Unione Europea.

Gli studenti avranno l’opportunità di dialogare per circa 7-8 minuti con gli astronauti, ponendo loro delle brevi domande sulla vita in orbita, approfittando dell’allineamento tra la Stazione Internazionale e il nostro Paese. Per rendere possibile il collegamento verrà allestita una stazione radio nelle due scuole e i ragazzi si alterneranno al microfono.

A cura di Alberto Levi