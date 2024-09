Passione per il mare tra eleganza e saper fare italiano

Il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un’efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale, in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo.

I numeri relativi all’anno 2023, fanno registrare un fatturato di 1,1 miliardi di euro (+11 ,5 per cento rispetto al 2022) e un utile netto di 83,5 milioni di euro (+38 per cento). Per il 2024, si prevedono ricavi in crescita fino a 1,2 miliardi di euro e un Ebitda compreso tra 195 e 200 milioni di euro. La solidità finanziaria di Ferretti Group è evidenziata da una cassa netta positiva di oltre 200 milioni di euro e l’assenza di debiti.

L’azienda si distingue anche per la solida governance e per la cultura aziendale orientata alla crescita. È infatti, uno dei pilastri della strategia del gruppo, volta a un continuo miglioramento del suo posizionamento globale, reso possibile anche dalla quotazione in borsa a Milano e Hong Kong.