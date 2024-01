Parlar bene per pensare meglio. Educare con la grammatica

Il corretto stare al mondo e la convivenza civile passano attraverso un uso corretto delle parole. Ne è convinta la giovane FIORELLA ATZORI – classe 1988, maturità classica e laurea in Comunicazione, content creator e divulgatrice da 12 anni – nota ai più come la ’grammar influencer’ del canale YouTube ’Sgrammaticando’, che deve alle innate capacità comunicative la possibilità di trasformare in contenuti socialmente utili la sua più grande passione: la grammatica italiana. In questo modo ha raggiunto 79mila iscritti su YouTube, 44mila follower su Facebook. "Parlare e scrivere meglio - spiega Fiorella - significa comunicare meglio in qualsiasi contesto. Utilizzare con consapevolezza la lingua è qualcosa di straordinariamente potente di cui nessuno di noi, a mio avviso, può fare a meno".

A cura di Maurizio Costanzo